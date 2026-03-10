我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士休賽季的頭號任務就是將梅爾頓帶回大通中心。根據進階數據統計，他的淨勝分效率遙遙領先全隊。（圖／取自金州勇士X）

金州勇士在今（10）日以119：116爆冷不敵缺少4名核心主力的猶他爵士，吞下本季最慘痛的一敗。爵士表現最好的健康球員喬治（Keyonte George）甚至在第4節坐板凳，勇士卻依然無法拿下勝利。雖然史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）、克里斯塔普斯·波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）、摩西·穆迪（Moses Moody）與艾爾·霍福德（Al Horford）皆缺陣，但面對處於重建期且積極爭取樂透籤的爵士，這場失利絕對不應該發生。透過比賽解讀，我們可以看出勇士這場敗仗的兩個致命傷，以及為何在即將到來的休賽季，留下梅爾頓（De'Anthony Melton）是球團的當務之急。勇士全場99次出手中有高達52次是三分球。在現代NBA賽場上這未必是糟糕的策略，但面對這支爵士隊卻是不可原諒的失誤。爵士本季大部分時間缺少護框悍將沃克·凱斯勒（Walker Kessler），交易來的傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）整季報銷，而尤素夫·諾基奇（Jusuf Nurkić）也自2月12日起缺陣。自該日期起，爵士的防守效率排名聯盟第25名，對手在5呎內的命中率更高達72.3%（聯盟墊底排名第30名）。面對完全沒有合格護框者的爵士，勇士本該將這場比賽變成切入上籃的練習賽，但球員卻不斷在外線浪投。雖然居伊·桑托斯幾次切入看似輕鬆寫意，但勇士全隊缺乏將球交給他強攻禁區的紀律。過多的三分出手也間接導致勇士在籃板數據上以46：50落後。爵士全場獲得29次罰球並命中27球，反觀勇士僅有21罰14中。勇士不僅比這支殘陣爵士少了8次罰球機會，更在關鍵的第4節錯失6個罰球——其中布波傑姆斯基（Brandin Podziemski）一人就4次罰丟。爵士是全聯盟讓對手獲得罰球率第二高的球隊。如果勇士從開局就帶著強攻禁區的心態打球，勢必能獲得更多罰球機會並贏下比賽。兩隊在禁區人手都短缺的情況下，爵士顯然比勇士更懂得利用對手的陣容弱點。總教練科爾（Steve Kerr）賽後宣布，梅爾頓將在周三對陣公牛的比賽中上陣，這將是他自2024年12月前十字韌帶撕裂傷癒復出後，首度連續出戰背靠背賽事。回頭看這場對爵士的比賽，梅爾頓在短短20分鐘內就高效攻下22分，或許柯爾會後悔沒有讓他打滿25分鐘以上的上場時間限制。勇士休賽季的頭號任務就是將梅爾頓帶回大通中心。根據進階數據統計，他的淨勝分效率遙遙領先全隊。他不僅證明了自己能與柯瑞及吉米·巴特勒（Jimmy Butler）完美搭配，當這兩人缺陣時，他也能扛起更多責任。本季他繳出生涯新高的12.7分，且持球防守依然是球隊的巨大優勢。梅爾頓下賽季握有350萬美元的球員選項，但他勢必會跳出合約投入自由市場，並尋求一份價值1510萬美元的非納稅人中產特例。如果勇士給出這筆合約，將會觸發第一層土豪線硬上限，這會讓球隊保留克里斯塔普斯·波爾辛吉斯或其他自由球員的難度大增，甚至直接扼殺追求詹姆斯或字母哥等巨星的空間。但即便如此，梅爾頓在攻防兩端的不可替代性，絕對值得勇士管理層為他挪出薪資空間。