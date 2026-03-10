我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區榜首之爭今日上演巔峰對決，奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰丹佛金塊。雷霆當家球星亞歷山大「SGA」（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽最後，於平手僵局下後撤步跳投命中致勝三分，率隊以險勝金塊。更令人震撼的是，SGA本場砍下35分後，正式追平了由傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持、連續的NBA歷史紀錄。比賽末節雙方互不相讓，金塊約基奇（Nikola Jokic）雖繳出32分、14籃板、13助攻的大三元數據，但在比賽剩餘3.3秒時，SGA 展現了超級巨星的價值。他在三分線外後撤步運球拉出空檔，無視防守球應聲入網。這記準絕殺不僅穩住了雷霆西區龍頭的寶座，也讓主場球迷徹底陷入瘋狂。張伯倫曾創下連續126場例行賽得分突破20分的驚人成就。然而，SGA自2024年10月30日後就再未低於20分。今日在第三節完成第20分後，他正式與張伯倫並肩，成為 NBA 歷史上唯二能達成「連續 126 場 20+」的球員。除了得分紀錄與絕殺，SGA今日更繳出了令人驚豔的全面數據。他全場貢獻，其MVP級別的賽場統治力展露無遺。雷霆隊目前戰績來到51勝15敗，領先第二名的馬刺3場勝差。而SGA下一場比賽將於台灣時間3月13日在主場面對波士頓塞爾提克，若能再次奪下至少20分，他將正式超越張伯倫，獨享這項歷史第一的神蹟。