看到大家把東京巨蛋變成「台北巨蛋」，讓她印象深刻，想將這份熱血與感動一直留在心裡，直呼選手們拚命的模樣，早已讓全世界看見了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（如圖）表示中華隊在預賽止步雖有點可惜，但相信球員們真的都已經全力以赴了。（圖／林襄臉書）

▲林襄與CT AMAZE一起登上日本報紙版面，她害羞說：「其實很驚喜，也很榮幸。」（圖／IG@come_together_2026）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊2勝2敗，最終仍無緣晉級8強，讓不少球迷感到可惜。身為官方啦啦隊CT AMZAE之一的林襄，向《NOWNEWS今日新聞》分享，。另外，林襄在日本擁有高人氣，甚至登上當地報紙版面，對此她害羞說：「其實很驚喜，也很榮幸！」林襄隨隊到東京巨蛋應援，表示現場有非常多來自台灣的球迷，當熟悉的應援聲響起，讓她十分感動。林襄與球迷一起替中華隊加油，她有感而發說：「那種一起吶喊、一起緊張、一起相信的心情，我想會一直留在我們心裡。」雖最終在預賽止步，但林襄堅定說：「多少會覺得有一點可惜，但我相信球員們真的都已經全力以赴了！」林襄認為除了輸贏，更重要的是看到中華隊在國際舞台上全力拚戰的樣子，這已讓台灣人感到驕傲，並承諾未來還是會一直支持中華隊，期待下一次再為台灣應援。經過4場賽事，而台灣的啦啦隊及應援氣勢成為國際焦點，女神峮峮、林襄皆登上日本報紙版面，林襄分享心情：「其實很驚喜，也很榮幸。」表示如果能透過這樣的機會，讓更多日本球迷看到台灣的應援文化，覺得是一件很棒的事情。外媒曾在比賽期間報導，台灣球迷們已在東京展現強烈存在感，林襄則感到驕傲說：「台灣的應援真的很有力量，希望未來有更多國際交流，讓更多人認識台灣棒球。」讓世界看見台灣的棒球實力。