▲林襄在IG轉發中華隊粉絲團的貼文，感謝球員的努力。（圖／林襄IG@95_mizuki）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽於9日落幕，隨著韓國隊以7比2戰勝澳洲隊，中華隊確定無法挺進8強，在預賽止步。此結果讓廣大球迷與球員深感惋惜。對此，特地飛往東京巨蛋加油的啦啦隊CT AMAZE，也在凌晨回台，成員林襄還搶先於社群平台上轉發中華隊粉絲團貼文，向球員們溫暖喊話：「謝謝每一位臺灣英雄」，讓大批球迷直接淚崩。林襄在IG上的動態引發關注，她分享了中華隊粉絲團的圖文，文中寫道的「謝謝2026WBC中華隊，謝謝每一位臺灣英雄」，惹哭了不少球迷。林襄本人也親自在貼文下方留言「謝謝中華隊，辛苦了」，表達對全體球員辛勤付出的由衷感謝與敬意。此外，眼尖的粉絲更發現林襄在該篇動態中，別出心裁地挑選了滅火器的〈今天的我〉作為背景音樂。這首歌不僅是紀錄片《冠軍之路》的主題曲，更是為台灣奪得2024年世界12強棒球賽冠軍所創作的歌曲。歌詞中「等了很久，終於輪到我們」傳遞出無比的自豪與熱血，除了向勝利歡呼，也致敬了在逆境中堅持不懈的球隊與球迷，讓粉絲深刻體會到林襄選曲背後的深意與感動。此次出征東京巨蛋的CT AMAZE啦啦隊陣容同樣備受矚目，成員是由原先36人團隊中精挑細選出12位菁英，包含林襄、峮峮、一粒、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳及妡0，象徵著台灣應援文化的代表戰力。這支充滿活力的隊伍不僅在國際間引發高度討論，更成功躍上日本報紙版面，被盛讚為「美女軍團」，讓世界看見獨特的台式應援魅力。