▲籃籃前往東京巨蛋為參加WBC的中華隊加油，賣力表現讓自己也成為被關注的焦點。（圖／摘自 IG@lan0716）

▲籃籃為中華隊祈禱的畫面上了轉播鏡頭，受到各方注意。（圖／摘自 IG@lan0716）

▲籃籃形容在東京巨蛋為中華隊連續4天應援像打完仗，卻為台灣人而感動，心裡很溫暖。（圖／摘自 IG@lan0716）

2026世界棒球經典賽（WBC）台灣最終以預賽分組排名第4的成績，無法晉級複賽，但4場比賽中賣力在場上應援、甚至還以誠心祈禱的模樣上了轉播鏡頭的籃籃，仍然充滿感動，發文稱回想前年在東京巨蛋看世界棒球12強賽，座位都坐不滿，這次的4場比賽台灣觀眾暴增到將近16萬，大家都來為中華隊加油，感動會在心裡很久。而最強應援團CT AMAZE成員之一的林襄也跟她驚喜合體。WBC成為近日全台民眾最關心的焦點，大家都為中華隊的表現心情起起伏伏，而中華隊從對澳洲、日本失利，後面對上捷克與韓國都獲勝，尤其打贏韓國讓不少球迷興奮、感動，東京巨蛋更湧入近16萬台灣觀眾。籃籃表示為台灣人的團結感到心裡熱熱的，儘管連續參與4天賽事就像打完仗，心中卻充滿溫暖。驚喜出現在她身旁的林襄則留言問候中華隊球員的辛苦，也感謝大家。這一次WBC在東京巨蛋的分組預賽，台灣人熱情前往當地為中華隊加油，每一場比賽的轉播鏡頭都捕捉到藝人的身影，籃籃也因為中日大戰時誠心祈禱費爾柴德擊出的球能被判全壘打、幫助中華隊的成績，畫面傳遍各地，成為話題焦點，精挑細選出來的12位前往東京的CT AMAZE成員，也讓外國球迷見識到台灣啦啦隊的丰采，峮峮、林襄等都曾攻佔日本報紙的顯著版面。在中華隊與韓國的對決，籃籃發文表示光是一場比賽就吃完整盒喉糖，不難想見她的加油聲喊得多大。她也形容：「很熱血的連續參與4天賽事，每天身體痠痛、聲音沙啞，應援就跟打仗一樣，但是心裡熱熱的 充滿來自台灣人的溫暖。」她在球場上感受到台灣人的團結，這份感動會放在心裡很久，直呼：「愛台灣，大家辛苦了。」而在連續幾天WBC賽事中，也能看到日本負責轉播的Netflix不時會安排自家節目的藝人亮相，像是《航海王》影集的主角們開球，或《地獄占星師》戶田惠梨香與另一半松坂桃李亮相等，成為看球賽的意外驚喜。在中華隊與日本隊的比賽，更有好萊塢大咖「甜茶」提摩西夏勒梅、曾在美式足球超級盃中場秀演出的Bad Bunny等現場觀戰，也增添了不少話題。