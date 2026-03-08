2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日在東京巨蛋擊敗韓國隊，讓全民為之振奮，而人就在現場的12位官方應援團CT Amaze成員，當然更是感受強烈。林襄與秀秀子開心到大秀高難度組合技，林襄跳到秀秀子身上、用腿夾緊她的腰，就這樣騰空被她撐住轉圈，網友忍不住驚呼：「太強了！」而她們則在發文中寫道：「永遠相信♡中華英雄。」
中華隊贏韓國太開心 林襄、秀秀子展現組合技
在過往的棒球比賽場合中，中華隊不敵韓國隊是觀眾熟悉的結果，「好想贏韓國」成為全民共同的期盼，而中華隊在WBC親自實現給大家看，讓全台陷入狂喜的情緒，秀秀子與林襄在社群網站上發文寫道：「我們贏韓國了!!!!!!!!!!!!!永遠相信♡中華英雄」，接著立刻展現驚人組合技，看得網友大讚：「秀秀子核心很強耶。」稱她是「勇」秀，更有人如此回應：「太壯了！跟費仔一樣壯。」
今年CT Amaze的12位啦啦隊女神，在東京受到的矚目不輸球員，媒體也大幅報導，除了林襄佔據不少版面外，峮峮的廣告篇幅比大谷翔平的滿貫砲報導還大，都讓台灣啦啦隊大出風頭。也有觀眾好奇，光是在台灣看電視轉播中華隊與韓國隊的比賽，都緊張到心臟快受不了，林襄與秀秀子在現場觀戰，心臟是否還好？從兩人的開心神情來看，贏球的喜悅應該超過了一切。
終於贏韓國 台灣球迷超級HIGH
有的網友形容林襄撐在秀秀子身上有如無尾熊抱緊尤加利樹，也有人妙問：「羨慕秀秀子還是羨慕林襄？」更有網友留言道：「在現場真的是超HIGH 的！」不管是在東京巨蛋實地觀賞還是在台灣看電視轉播，中華隊擊敗韓國隊帶給大家的歡欣，絕對無分軒輊，大家也都永遠支持中華英雄。
資料來源：秀秀子IG、林襄IG
