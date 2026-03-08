我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀秀子是12位被派到東京巨蛋應援的12位CT AMAZE成員之一。（圖／摘自 IG@showshowz1124)

▲林襄今年也是被選入12位前往東京巨蛋應援的CT AMAZE代表之一。（圖／摘自 IG@95_mizuki)

▲林襄（左）與秀秀子（右）的高難度動作，讓網友忍不住讚嘆：「太強了。」（圖／摘自 IG@95_mizuki)

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日在東京巨蛋擊敗韓國隊，讓全民為之振奮，而人就在現場的12位官方應援團CT Amaze成員，當然更是感受強烈。林襄與秀秀子開心到大秀高難度組合技，林襄跳到秀秀子身上、用腿夾緊她的腰，就這樣騰空被她撐住轉圈，網友忍不住驚呼：「太強了！」而她們則在發文中寫道：「永遠相信♡中華英雄。」在過往的棒球比賽場合中，中華隊不敵韓國隊是觀眾熟悉的結果，「好想贏韓國」成為全民共同的期盼，而中華隊在WBC親自實現給大家看，讓全台陷入狂喜的情緒，秀秀子與林襄在社群網站上發文寫道：「我們贏韓國了!!!!!!!!!!!!!永遠相信♡中華英雄」，接著立刻展現驚人組合技，看得網友大讚：「秀秀子核心很強耶。」稱她是「勇」秀，更有人如此回應：「太壯了！跟費仔一樣壯。」今年CT Amaze的12位啦啦隊女神，在東京受到的矚目不輸球員，媒體也大幅報導，除了林襄佔據不少版面外，峮峮的廣告篇幅比大谷翔平的滿貫砲報導還大，都讓台灣啦啦隊大出風頭。也有觀眾好奇，光是在台灣看電視轉播中華隊與韓國隊的比賽，都緊張到心臟快受不了，林襄與秀秀子在現場觀戰，心臟是否還好？從兩人的開心神情來看，贏球的喜悅應該超過了一切。有的網友形容林襄撐在秀秀子身上有如無尾熊抱緊尤加利樹，也有人妙問：「羨慕秀秀子還是羨慕林襄？」更有網友留言道：「在現場真的是超HIGH 的！」不管是在東京巨蛋實地觀賞還是在台灣看電視轉播，中華隊擊敗韓國隊帶給大家的歡欣，絕對無分軒輊，大家也都永遠支持中華英雄。