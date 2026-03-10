暫居聯盟龍頭的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，今（10）日靠著一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）最後時刻投進後撤步三分準絕殺，以129：126擊敗丹佛金塊，賽後SGA被問到這個動作是否為計劃一環時，給出超帥氣答案，「不。我有很多測驗的答案，但我得先看到題目。」讓球迷大讚，「自信又不會太臭屁，根本是受訪教科書。」

SGA投進後撤步三分準絕殺　賽後受訪回答超帥氣

SGA本場出賽38分鐘，包含21投14中、三分球7投3中，罰球4投4中，狂砍35分、9籃板、15助攻、1抄截與2火鍋，決勝關頭操刀最後一擊，從三分線外運球切入，晃開金塊防守大鎖瓊斯（Spencer Jones）後，投進後撤步三分，只留下2.7秒時間給金塊。

賽後場邊記者問到SGA，接球前，是否就規劃自己使用後撤步三分來執行最後一擊，SGA聳了一下肩膀後表示，「不。我有很多測驗的答案，但我得先看到題目。」

SGA寫下驚人成就　連續126場攻下超過20分

本場比賽SGA也寫下驚人成績，他自2024年10月30日後，單場得分就未曾再低於20分，本場之後，他也追平傳奇名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）創下的驚人成就，成為史上第2位達成「連續126場例行賽攻下超過20分」的球員。

SGA的訪問在網路上傳開立刻引發廣泛討論，球迷紛紛笑說，「到底在帥什麼...」、「這小子太裝了」、「他確實有資格這麼說」、我長大以後也想當SGA」


