知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今年2月2日病逝，享年57歲，告別式於今（10）日圓滿落幕。在送別父親後，女兒袁融在社群平台IG發文，字裡行間充滿對父親深深的思念。她寫下在頭七時夢見父親的場景，夢中她求老爸別走，但夢中的袁惟仁只是笑著搖頭。她也寫下籌辦後事期間承受的龐大壓力，以及終於讀懂父親昔日總帶巧克力給她當禮物，原來那是爸爸的愛。
頭七夢境惹鼻酸 袁融嘆：你怎麼可能沒回來
袁融表示，自從老爸離開後，她每天只能睡短短幾個小時，藉由夢境與他獨處。她回憶起頭七那天的夢，在夢裡她問爸爸：「有回來看看我嗎？」 袁惟仁笑著搖頭，她接著哀求：「那你能不能別走？」爸爸依舊笑著搖了搖頭。對此，袁融醒來後又恍然大悟：「那天是頭七，你怎麼可能沒有回來。」
袁融表示，這段時間她必須做出太多大大小小的決定，從顧及長輩想法到猜測父親喜好，讓她承受了極大的壓力，「深怕一步沒站穩，哪一步做錯了決定。」她甚至懊惱地表示，恐懼與壓力像是要蓋過了思念，讓她沒有時間好好和父親說話。每當快要負荷不了的時候，她心裡最真實的渴望只是：「多想你在就好了。」
遲來的理解 遠方帶回來的甜甜父愛
袁融回憶起小時候，爸爸常飛往很遠的國家工作，每次帶回來的伴手禮總是很甜的巧克力，也會在回台北時抽空帶她出門。童年時的她，其實並不喜歡吃巧克力，也不懂為何期待了那麼久，卻只能和老爸相處短短幾個小時。直到現在她才恍然大悟：「以前不懂那些甜甜的巧克力。現在才知道，那是你從很遠很遠的地方帶回來的愛。」
袁融在文中特別感謝了一路以來陪伴與協助家人的長輩親友，讓他們能順利送別父親。她也向在夢想天堂的父親溫情喊話，要他別擔心，只要把爸爸放在心裡最深處，自己就能一直勇敢。並以一句「這次換我送你了，謝謝你來當我的爸比」。
袁融IG全文：
爸比
送你走了喲
今天很冷，顯得大家的溫暖特別強烈。
很多叔叔阿姨都來送你了。
我想再一次的感謝，
一路以來陪在爸爸、家人身邊、
一直幫助爸爸也幫助我們的叔叔阿姨們。
有大家的陪伴跟幫助，
我們才能好好的順利的送爸爸。
不知道你筆下那個夢想天堂是什麼樣子，
希望你能去到一個很好的地方。
別擔心我，把你放在心裡最深處我就能一直勇敢。
偶爾會對你小生氣，
怎麼沒有好好照顧身體，
小的時候最常要你注意健康。
送你走這件事裡面有太多大大小小的決定，
要我去做選擇，
每次都像在替你做決定，
怎麼選你會喜歡、怎麼選長輩會接受，
我還小，我還是沒辦法做到那麼完美。
這段時間做了太多決定，給了自己太多的壓力，
深怕一步沒站穩，哪一步做錯了決定。
恐懼跟給自己的壓力好像蓋過了所有對你的思念，
我沒有花時間和你說說話。
睡的不多，每天都只有幾個小時能在夢裡和你獨處，
可是我真的好想你，受了委屈就想你，
快負荷不了的每一刻都會想你在就好了。
夢裡我問你
：「有回來看看我嗎」
你笑著搖頭
：「那你能不能別走」
你笑著再搖了搖頭
然後我醒了，那天是頭七，
你怎麼可能沒有回來。
以前你常去很遠的國家，伴手禮一直是巧克力，
很甜的巧克力。
回台北你會撥空來家裡帶我出去玩
吃完晚餐、送我回家。
但小時候我並不喜歡吃巧克力，
也不喜歡期待了好久好久卻只能跟你待在一起幾個小時。
以前不懂那些甜甜的巧克力。
現在才知道，
那是你從很遠很遠的地方帶回來的愛。
這次換我送你了
謝謝你來當我的爸比。
