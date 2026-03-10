我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁融在袁惟仁告別式後，於IG寫下對父親的思念，以及籌備後事的壓力。（圖／翻攝自袁融IG@yzzn.v）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今年2月2日病逝，享年57歲，告別式於今（10）日圓滿落幕。在送別父親後，女兒袁融在社群平台IG發文，字裡行間充滿對父親深深的思念。她寫下在頭七時夢見父親的場景，夢中她求老爸別走，但夢中的袁惟仁只是笑著搖頭。她也寫下籌辦後事期間承受的龐大壓力，以及終於讀懂父親昔日總帶巧克力給她當禮物，原來那是爸爸的愛。袁融表示，自從老爸離開後，她每天只能睡短短幾個小時，藉由夢境與他獨處。她回憶起頭七那天的夢，在夢裡她問爸爸：「有回來看看我嗎？」 袁惟仁笑著搖頭，她接著哀求：「那你能不能別走？」爸爸依舊笑著搖了搖頭。對此，袁融醒來後又恍然大悟：「那天是頭七，你怎麼可能沒有回來。」袁融表示，這段時間她必須做出太多大大小小的決定，從顧及長輩想法到猜測父親喜好，讓她承受了極大的壓力，「深怕一步沒站穩，哪一步做錯了決定。」她甚至懊惱地表示，恐懼與壓力像是要蓋過了思念，讓她沒有時間好好和父親說話。每當快要負荷不了的時候，她心裡最真實的渴望只是：「多想你在就好了。」袁融回憶起小時候，爸爸常飛往很遠的國家工作，每次帶回來的伴手禮總是很甜的巧克力，也會在回台北時抽空帶她出門。童年時的她，其實並不喜歡吃巧克力，也不懂為何期待了那麼久，卻只能和老爸相處短短幾個小時。直到現在她才恍然大悟：「以前不懂那些甜甜的巧克力。現在才知道，那是你從很遠很遠的地方帶回來的愛。」袁融在文中特別感謝了一路以來陪伴與協助家人的長輩親友，讓他們能順利送別父親。她也向在夢想天堂的父親溫情喊話，要他別擔心，只要把爸爸放在心裡最深處，自己就能一直勇敢。並以一句「這次換我送你了，謝謝你來當我的爸比」。