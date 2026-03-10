我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《96分鐘》全台熱賣，又在Netflix全球電影熱門榜曾得到亞軍，林柏宏的演藝行情持續上揚。（圖／華影國際提供）

▲《陽光女子合唱團》（如圖）讓林柏宏看得哭到用光整包衛生紙。（圖／壹壹喜喜提供）

▲林柏宏坦言進入演藝圈後才學到要保養，很感謝合作廠商的支持、力挺。（圖／霓淨思提供）

熱賣大片《96分鐘》男主角林柏宏再度攜手保養品品牌，在廣告片中展現「青春一級玩家」的丰采。38歲的他，笑言過去求學時放假在家能夠睡到12、3個小時，現在再累睡6小時就會自動醒來，驚覺真的有點年紀了。《96分鐘》原先穩坐國片年度冠軍，卻被12月31日才上映的《陽光女子合唱團》超越，林柏宏坦言替他們開心、沒有不悅，透露自己看該片哭到用光一包衛生紙，還是跟經紀人要的。林柏宏是國片影壇當紅小生代表之一，《96分鐘》不僅全台熱賣，還在Netflix上架後登上全球電影熱門榜亞軍，是否讓他多了不少來自國際的邀約？他笑言：「希望可以有，期待一下。」提到《陽光女子合唱團》，林柏宏表示在該片正式上映前已經先睹為快，沒有想到自己會哭那麼慘，尤其母女在音樂會上相見的那一幕。他蠻樂見國片有更多題材、能在票房上開出紅盤，身為演員覺得備受鼓勵。近日2026世界棒球經典賽（WBC）受到全台關注，林柏宏也觀賞了中華隊的4場比賽，體會到演員就像是運動員的一種，只是不在球場而是在不同的生活場景裡發揮，也跟運動員一樣要隨時維持身體的良好狀態。前不久柯震東在宣傳《功夫》時表明不會退出「高中生」的戲路，林柏宏更天馬行空，坦言：「我也可以演像『班傑明的奇幻旅程』一樣的5歲小孩。」在保養品廣告中，林柏宏顯得凍齡又帥氣，他透露在高中跟大學時都完全沒有任何保養的觀念，就算進了演藝圈開始學習到這部分，剛開始也都沒擦任何保養品，後來才知道要保濕。有時他會為了角色的狀態刻意不保養，在銀幕上呈現出不那麼完美的膚質，還覺得蠻有成就感，可是殺青之後就要趕快敷面膜、把膚質養回來。他人氣高、吸引不少廠商的合作邀約，問他從頭到腳還有哪裡沒有代言、「有空位」？他笑道：「空位蠻多的啊，牙齒呀，我沒有代言牙膏。」他現在睡眠時間只有年輕時的一半，家裡養的狗狗「水哥」是等他起床才會過來找他，並不會吵到他不能睡，如果早起無法再入睡，他會帶狗出去遛遛，之前春節假期也是每天記得帶水哥出去走走，可是他覺得水哥似乎沒那麼愛出門。早先林柏宏和日本影帝阿部寬合作的獨立電影《Candlestick》，去年曾以《燭線危機》的片名在高雄電影節放映，林柏宏已經有看到正式預告，但詳細的上映時間還不確定。他認為片子在台灣拍攝的部分，對故事有一定的必要性，因此想要參與，也很期待最後的成果。他也曾參與韓國片《悲傷熱帶》的演出，希望今年能跟觀眾見面。