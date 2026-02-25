我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林柏宏一直維持跑步的習慣，曾經從五股跑回大安區，或是直接用跑的到信義區。（圖／記者葉政勳攝）

▲林柏宏以運動品牌形象大使身分推薦新款跑鞋。（圖／記者葉政勳攝）

林柏宏今（25）日為以運動品牌形象大使身分出席跑鞋發表會，表示新春期間和家人打麻將幾乎天天打都輸錢，變成「散財童子」，大嘆沒有偏財運。而他自從前年成功挑戰半程馬拉松2小時完賽後，就保持跑步的習慣，最常去練跑的地方包括台大與台北教育大學的校園，想要野生捕捉他的粉絲，可以仔細留意。去年因《96分鐘》全台賣破兩億、影壇行情更加紅火的林柏宏，從小到大都沒什麼偏財運，樂透、刮刮樂等中獎率都很低，連對發票最高都只中過1000元，今年在家裡跟家人打麻將，也是一直在輸錢，手氣並未翻轉。不像跑步，只要勤練不輟，成績就有機會進步。他也因為持續練跑，曾經心血來潮直接從五股片場跑回大安區，或是跟友人約在信義區聚會也是用跑的過去，行動力頗強。《96分鐘》不但票房豐收，今年初在Netflix推出後，也曾經登上全球熱播電影榜單日第2名，是國片難得的佳績。林柏宏表示春節期間到親友家拜年，大家都會主動播放《96分鐘》當作背景音，聊天的空檔就會談一些相關的細節。至於給爸媽的紅包有沒有更大一包？他妙答：「一直以來都不錯，我也會進自己所能。」許多人過了一個快樂的春節假期，開工後就要會了體態管理傷腦筋，林柏宏坦言年夜飯自己幫忙煎蘿蔔糕、處理干貝等備料與擺盤，也蠻放鬆，因此在開工前就要馬上鍛鍊，由於他體重下降，卻因肌肉量減少，體脂反而升高，更要努力恢復標準的狀態，才不會失去當紅男神的丰采。