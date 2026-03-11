NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽戰況進入白熱化，金州勇士隊的季後賽前景亮起紅燈。根據權威數據網站《Basketball-Reference》最新分析，勇士直接取得前六種子晉級季後賽的機率已暴跌至1.2%，幾乎宣告無望。與此同時，洛杉磯快艇隊在擊敗尼克後勝率重回五成，排名超越勇士升至西區第八，成為勇士爭奪季後賽席次的最大勁敵。
勇士晉級季後賽機率剩多少？恐只有1.2%
根據《basketball-reference》的數據，勇士現在直接晉級到季後賽、也就是拿到前六種子的機率只剩下1.2%，幾乎無望。該網站分析勇士很高機率最終是西區第9（39.9%），第8的機率為27.9%，甚至可能跌到西區第10（23.7%）。
至於最終能拿到西區種子晉級的機率，《basketball-reference》認為勇士有47.5%機率還是能夠藉由附加賽打進到季後賽，更有可能拿到第8種子（29.6%）。他們要打附加賽的機率為98.8%。
至於勇士目前最大的對手快艇，網站分析他們有46.9%的機率取得西區第8位置，至於西區第9的可能性則為30.3%．而快艇取得第7或第8種子的機率為53%。他們要打附加賽的機率為98.2%。
快艇勝率重回五成 寫下超級大逆襲
快艇今日在主場以126：118擊敗尼克，取得2連勝。這場勝利對快艇意義重大，不僅是自開季3勝3負以來，勝率首度重回50%，更超越勇士奪下西區第八的關鍵位置。
快艇本季走勢極其傳奇，一度僅寫下6勝21負 的低迷戰績，如今卻展現強大韌性實現大反撲。若能最終鎖定第八名，意味著在附加賽中將擁有「兩條命」的晉級優勢。快艇也有望成為NBA史上第三支在開季6勝21負後仍能闖進季後賽的球隊。
新援馬瑟林、加蘭立功 雷納德狀態火燙
快艇此役取勝的關鍵在於新成員的完美融入，馬瑟林（Bennedict Mathurin）替補出發砍下 28分7籃板，下半場獨拿22分，包含第三節單節12分的火力支援。加蘭（Darius Garland）貢獻23分7助攻，末節狂砍12分守住勝果，正負值達+20。
勇士、快艇晉級季後賽機率圖表
|球隊
|直接晉級季後賽機率
|要打附加賽機率
|
奪冠機率
|金州勇士
|1.2%
|98.8%
|0.1%
|洛杉磯快艇
|1.8%
|98.2%
|0.1%