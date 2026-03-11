我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動部部長李洋今天也前來桃園機場第二航廈為中華隊球員接機。獻花給陳冠宇和曾豪駒總教練。（圖／記者張一笙攝）

▲中華隊選手在約12點15分後陸續提著行李入境，球迷看到球員和教練紛紛向他們大喊：「辛苦了！」、「加油」。（圖／記者朱永強攝）

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽落幕，中華隊雖繳出2勝2敗戰績，最終仍因微小的失分率差距遺憾止步，無緣前進邁阿密。全體隊員於今（11）日凌晨返抵桃園國際機場，現場湧入破百名球迷熱情接機。運動部部長李洋也親自到場，向總教練曾豪駒與老將陳冠宇獻花，致上最高敬意。帶領中華隊歷經資格賽與本屆會內賽的總教練曾豪駒，在返台前夕於社群平台感性發文，開頭便寫下「讓我們一起畢業」，引發外界猜測這是否為他的卸任宣言。曾豪駒表示，感謝中華職棒會長蔡其昌給予機會，讓他能三度參與國家隊教練團，並經歷這段開闊視野的旅程。 他特別感謝參與其中的教練、選手與後勤團隊，並向支持台灣棒球的球迷致謝：「棒球讓你我更加凝聚」。 曾豪駒過往曾率領中華隊奪得世界12強賽冠軍，被球迷譽為「軍神」，如今疑似拋出畢業感言，也讓不少支持者大感不捨。本屆陣中唯一未出賽的「大學長」陳冠宇，也正式宣告結束長達20年的國家隊生涯。 陳冠宇深夜發文細數每一位學弟的優點，從古林睿煬、陳柏毓到鄭浩均等未來之星，字裡行間充滿傳承意味。他特別提到，能在國際賽生涯的最後一戰看到中華隊擊敗韓國隊，是「最完美的句點」。 面對學弟古林睿煬曾詢問如何堅持打這麼多次中華隊，陳冠宇感性回應：「這件球衣承載了全台灣人的力量，光是穿上去就很值得驕傲。」中華隊搭乘的包機於今日凌晨0時15分抵達桃園機場第二航廈。 現場除了大批球迷高舉加油看板、大喊「你們很棒」外，運動部部長李洋也代表官方親自接機，曾豪駒總教練與完成「最後一舞」的陳冠宇代表接受獻花，肯定全隊在場上的拚勁與貢獻，人選的選擇上，似乎也印證了曾總即將隨陳冠宇從中華隊「畢業」的說法。雖然本屆賽事遺憾落幕，但中華隊在台韓大戰的奮不顧身與最終的逆轉勝，已讓球迷感受到台灣棒球的韌性。 球員們入境後在保安陪同下離開，雖然並未受訪，但現場溫馨的氛圍，已為這段經典賽旅程劃下動人的休止符。