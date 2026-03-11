我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊成員分批走出管制區，首波由會長蔡其昌、總教練曾豪駒及教練團帶領。隨後，彭政閔、江坤宇、張政禹等人陸續現身，引發球迷高喊「辛苦了」、「你們很棒」。（圖／記者朱永強攝）

▲陳傑憲的小孩已經睡著了，周遭球迷為了不吵醒孩子，默契地相互提醒保持安靜。（圖／陳傑憲攝）

▲張育成入境時，有球迷試圖索要簽名，但是被制止，大家都相當自制。（圖／記者朱永強攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事正式落幕，中華隊雖以極微小的失分率差距無緣晉級邁阿密決賽，但奮戰精神贏得全台喝采。今（11）日凌晨，中華隊全體成員搭機返抵桃園國際機場，現場湧入破百名球迷熱情接機，場面溫馨感人。而在最後走出管制區的陳傑憲現身時，現場突然發出噓聲，原來是因為陳傑憲小孩已經睡著了，球迷們不想影響到他家人休息，因而有此自發性的舉動。中華隊成員分批走出管制區，首波由會長蔡其昌、總教練曾豪駒及教練團帶領。隨後，彭政閔、江坤宇、張政禹等人陸續現身，引發球迷高喊「辛苦了」、「你們很棒」。本次返台的壓軸則是張育成與陳傑憲。許多球迷等候多時，只為見到在賽場上表現亮眼的心目中英雄。張育成入境時，有球迷試圖索要簽名，但是被制止，大家都相當自制。當「四爺」陳傑憲壓軸步入入境大廳時，發生了一段插曲。當時有熱情球迷激動要為他加油，現場卻隨即傳出整齊的「噓——」聲。原來，陳傑憲的小孩已經睡著了，周遭球迷為了不吵醒孩子，默契地相互提醒保持安靜。這舉動讓寒冷的接機深夜多了一絲暖意，也展現了台灣球迷對球員及其家人的體貼與關懷。中華隊搭乘的航班於11日凌晨00:15抵達桃園機場第二航廈。運動部部長李洋親自到場，並向總教練曾豪駒及宣布最後一次參與中華隊的投手陳冠宇獻花致意。總教練曾豪駒隨後在社群平台上感性發文，寫下「讓我們一起畢業」，感謝這三次執教經驗開闊了視野，並致謝會長蔡其昌及所有教練、選手與後勤團隊，這番話語被視為疑似向中華隊主帥生涯告別。