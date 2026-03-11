金州勇士在今年賽季走得異常艱辛，頭號球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷長期缺陣，無疑是球隊最大的打擊。在柯瑞缺席的近14場比賽中，勇士僅打出5勝9敗的低迷戰績。為了止跌回升，總教練柯爾（Steve Kerr）近期大膽調整後場輪替，季初表現驚豔的斯賓瑟（Pat Spencer）疑似已經掉出輪替，取而代之的是新秀克萊爾（L.J. Cryer）。
後場輪替大洗牌！新秀克萊爾上位、斯賓瑟地位不保
季初憑藉柯瑞受傷空檔打出身價，甚至贏得正式合約的斯賓瑟，在2月份曾是球隊穩定的先發戰力，場均能貢獻10.1分與5.4次助攻。然而進入3月後，他的上場時間急遽減少。
在勇士最近一場對陣猶他爵士的敗仗中，新秀衛克萊爾（L.J. Cryer）的上場時間明顯提升。這名來自休士頓大學的菜鳥，在擺脫腿筋傷勢困擾後，本月場均出賽18分鐘並貢獻9.7分。根據《BlueManHoop.com》記者歐基夫（Peter O’Keefe）指出，斯賓瑟在該場比賽只獲得不到13分鐘的機會，這是自柯瑞受傷以來的新低，種種跡象顯示，柯爾正逐漸將出賽時間轉移給更具進攻爆發力的克萊爾。
柯瑞膝傷進度緩慢！「跑者膝」纏身已缺戰14場
此時全灣區球迷最關心的，無疑是柯瑞的傷勢進度。柯瑞自1月底就被診斷出患有「跑者膝」，至今已連續缺席14場比賽。儘管檢查顯示膝蓋結構沒有損傷，但復原狀況不如預期，回歸日期也一再延後。
勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）透露，柯瑞將在美國時間週三重新接受評估，但即便結果是好的，也無法保證能立刻重返賽場。先前也有報導指出，球團為了長遠考量，不排除讓柯瑞休養更久，直到附加賽前夕再復出。
「我保證會回來！」柯瑞簡訊喊話格林撐住戰局
雖然回歸時間尚未明朗，但柯瑞對重返球場充滿渴望。史萊特爆料，柯瑞日前傳簡訊鼓勵隊友格林（Draymond Green），在簡訊中寫道：「繼續前行，我知道現在很艱難，但我向你保證，我一定會回來的。」
勇士隊目前正處於季後賽邊緣的保衛戰，在柯瑞歸期未定的情況下，教練團的變陣是否奏效，將成為勇士隊能否翻身的一大重點。
