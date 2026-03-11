在美國八卦媒體《TMZ Sports》爆出唐西奇（Luka Doncic）未婚妻阿高爾特斯（Anamaria Goltes）向加州法院提交子女扶養費訴訟後，唐西奇隨後透過《ESPN》正式發聲，證實已結束與高特絲長達10年的感情並取消婚約。目前兩人正陷入跨國扶養權爭奪戰，唐西奇更直言：「我所做的一切都是為了女兒的幸福。」
從十年長跑到法庭見！唐西奇證實分手
唐西奇與高爾特斯皆出身斯洛維尼亞，兩人自2016年開始交往，見證唐西奇從歐陸新星成長為NBA頂級巨星。2023年7月，唐西奇浪漫求婚成功，兩人的大女兒加布里埃拉（Gabriela）於同年11月出生；小女兒奧莉薇亞（Olivia）則是在2025年12月、唐西奇轉戰湖人後出生。
然而，這段外界稱羨的青梅竹馬愛情卻在近日崩盤。唐西奇在聲明中表示：「我比任何事物都更愛我的女兒，我一直盡一切努力讓她們在賽季期間能留在美國陪我，但這並不容易，因此我最近做出了終止婚約的艱難決定。我所做的一切都是為了女兒的幸福，我會永遠為她們奮戰，給她們最好的生活。」
醫院衝突引發導火線 未婚妻向法院追討撫養費
根據《ESPN》報導，這場家庭風暴的轉折點發生在去年12月。當時唐西奇特別請假返回斯洛維尼亞見證二女兒奧莉薇亞（Olivia）出生，並希望將大女兒加布里埃拉（Gabriela）帶回美國生活，卻在斯洛維尼亞當地的醫院與高特絲發生激烈爭執，甚至一度報警處理。雖然警方隨後確認唐西奇並無任何違法行為，但他自當天離開後，便再也沒見過未婚妻與兩位女兒。
本週二《TMZ Sports》率先爆料，高特絲已在加州提起訴訟，要求唐西奇支付子女撫養費與律師費。知情人士透露，唐西奇是在媒體報導後才得知被起訴，並強調唐西奇一直以來都「無限制地」支付家人所有的開銷。為了能見到孩子，唐西奇已於今年2月底向斯洛維尼亞法院提出臨時禁制令，要求立即獲得與女兒的接觸權。自去年9月湖人訓練營開始以來，據傳他只見過女兒兩次。
場上依舊無解！唐西奇場外煎熬、場內仍領跑得分王
儘管私生活陷入一片混亂，27歲的唐西奇在球場上的表現絲毫沒有受影響。本賽季他轉戰湖人後，場均繳出32.5分、8.4助攻與7.8籃板的驚人數據，目前高居聯盟得分王。在最近一場對陣溜馬的比賽中，他更在三節內狂砍44分，帶領湖人取得39勝25敗的佳績，穩居西區季後賽競爭行列。
