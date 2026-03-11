NBA美國職籃在週二晚間見證了一個足以載入史冊的傳奇之夜。邁阿密熱火隊明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在對陣華盛頓巫師隊的比賽中，徹底統治了進攻端，全場狂飆不可思議的83分，帶領熱火隊以150比129輕取對手。
這項成績不僅刷新了多項聯盟紀錄，更超越了傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）生前創下的81分神蹟，正式成為NBA歷史單場得分榜第二人，僅次於「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分里程碑。
開賽即進入巔峰狀態 刷新熱火隊史多項紀錄
阿德巴約從比賽鳴哨的那一刻起便展現了無與倫比的得分慾望。他在第一節就火力全開，個人單節豪取31分，這不僅打破了熱火隊史任何一節的最高得分紀錄，更在他踏入第二節比賽前，就已經追平了隊史半場得分紀錄。
阿德巴約的進攻熱潮並未因中場休息而冷卻，上半場結束時他已進帳43分，刷新了個人生涯全場得分新高（原紀錄為41分），並帶領球隊奠定領先優勢。
比賽進入下半場，阿德巴約持續衝擊歷史。他在第三節末段的一記扣籃，讓個人得分來到62分，正式打破了由詹姆斯（LeBron James）於2014年所保持的61分隊史紀錄。值得一提的是，阿德巴約是繼其偶像科比·布萊恩於2005年對陣獨行俠之後，首位能在前三節打完便突破60分大關的球員。
熱火隊總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）在賽後受訪時，僅能以「完全超現實的一夜」來形容這場令人屏息的表現。
毀滅性的罰球統治力 擊潰巫師隊多重防線
面對阿德巴約近乎瘋狂的進攻，巫師隊在第四節採取了極端的防守策略，包括雙人、三人甚至四人包夾，試圖阻斷他的得分路徑。然而，這種策略反而將阿德巴約頻頻送上罰球線，成就了另一項驚人的聯盟紀錄。全場比賽阿德巴約在罰球線上43投36中，創下了NBA單場罰球出手次數與命中次數的歷史新高。
最終，阿德巴約的成績單定格在投籃43投20中、外線22投7中以及36顆罰球，總計83分。這不僅是他個人職業生涯的巔峰，更刷新了本賽季由約基奇（Nikola Jokic）所保持的單場56分紀錄。阿德巴約在賽後激動落淚，並在場邊與母親瑪麗蓮·布朗特（Marilyn Blount）相擁。他在賽後感性地表示，這場比賽的意義早已超越了數據本身。
籃壇各界齊聲致敬 家庭與情感交織的成就
阿德巴約的驚人表現隨即引發籃壇熱議。他的女友、4屆WNBA MVP艾嘉·威爾森（A'ja Wilson）在社群媒體上打趣地寫道：「看來家裡的最高得分紀錄不再屬於我了，但這至少給了我一個追逐的目標。」這場比賽不僅奠定了阿德巴約在熱火隊史的至尊地位，也讓他正式邁入NBA傳奇球星的殿堂。
隨著阿德巴約寫下這項歷史級別的數據，全聯盟的目光將持續鎖定這位正值巔峰的全能內線。這場83分的史詩級演出，無疑為2026年賽季留下了最震撼的註腳，也讓全世界球迷再次見證了NBA運動員不斷突破極限的可能性。
阿德巴約這一役將熱火隊史與 NBA 聯盟的多項紀錄直接提升到了另一個次元：
|紀錄項目
|原紀錄保持人
|新紀錄（阿德巴約）
|NBA 單場得分榜第 2 名
|科比·布萊恩 (81 分)
|83 分
|熱火隊史單場最高得分
|詹姆斯 (61 分)
|83 分
|NBA 單場罰球出手/命中
|德懷特·霍華德 / 威特·張伯倫
|43 罰 36 中
|熱火隊史單節最高得分
|-
|31 分 (第一節)
|熱火隊史半場最高得分
|-
|43 分 (上半場)
