在今（11）日NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽中，邁阿密熱火以150：129大勝華盛頓巫師。熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）全場狂轟83分，正式超越已故湖人傳奇球星科比（Kobe Bryant）的81分，躍升至NBA歷史單場得分榜第二位。然而，這場創紀錄的比賽卻在賽後引發巨大爭議，遭外界猛烈抨擊紀錄「含金量極低」，全靠巫師隊的擺爛與狂刷罰球而來。阿德巴約本場出戰41分鐘，全場43投20中，三分球22投7中。最引人注目且引發爭議的是，他單場獲得了高達43次的罰球機會，並命中了其中的36球，另外帶有9籃板3助攻2抄截2阻攻。這樣靠著大量罰球累積的得分，加上比賽末段疑似強行「刷分」的行徑，讓許多媒體與球迷無法買單。湖人自媒體帳號Lakers Nation賽後便不客氣地發文狂酸：「恭喜阿德巴約，但我們都知道剛剛看到了什麼。」知名醫學博主Brian Sutterer更是嚴厲批評，認為這根本是「對Kobe的81分的一種羞辱」。他直言，球迷看比賽是想興奮地見證球員衝擊紀錄，但這場比賽很快就變得不正常，球員開始故意把球往籃框扔，甚至在球隊領先30分的情況下還故意犯規爭取球權，讓人完全無法把這種表現當一回事。ESPN記者Dave McMenamin也點出，雖然這顯然是一個非常重大的成就，但它是在一支沒有真正試圖贏球的球隊面前完成的。他強調，熱火在領先20分的情況下，仍然選擇故意犯規來幫助阿德巴約得分，這些破壞比賽精神的因素，絕對會影響人們未來如何記住這場比賽。儘管外界質疑聲浪不斷，熱火陣營與部分球員仍沉浸在破紀錄的喜悅中。賽後熱火全隊興奮地拿著礦泉水瓶朝阿德巴約澆水慶祝。熱火主帥史波爾史特拉（Erik Spoelstra）大讚他是聯盟頂尖的進攻球員之一，也是聯盟前三的攻防兼備球員；太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）認為這會是大家永遠談論的傳奇時刻；熱火名宿韋德（Dwyane Wade）也發文祝賀小老弟，表示他正在做到兩人曾經聊過的一切；NBA名宿麥葛雷迪（Tracy McGrady）則打趣表示，阿德巴約現在肯定累壞了，叫他趕緊回去讓老婆好好按一按。這無疑是阿德巴約生涯之夜，他賽後談及自己創下NBA歷史第二高分的表現時，他意猶未盡地表示：「真希望我能再經歷一次！」