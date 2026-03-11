我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（如圖）曾在Podcast節目上分享，有次因為偷拍老公許雅鈞抱枕頭的畫面上傳，讓對方很生氣。後來是老公主動破冰，她大讚老公很有勇氣。（圖／翻攝自小S徐熙娣臉書）

藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞（Mike）結婚多年，兩人的婚姻狀態向來是外界關注的焦點。今（11）日許雅鈞遭爆出疑似在外約妹的風波，讓這段關係再度引起熱烈討論。不過，回顧兩人攜手走過21個年頭的婚姻生活，其實早有一套專屬的相處哲學。小S就曾透露，許雅鈞不僅懂得給雙方找台階下，更是夫妻吵架時的高明破冰專家，讓她和S媽都大讚，願意破冰的人，給人台階下，其實更有勇氣。小S過去曾在Podcast節目《老娘的老娘》中，分享夫妻間的爭執趣事。她表示，有次覺得老公睡覺時靠著長抱枕的樣子實在太可愛，抱枕上還有她喜歡的動漫人物，她偷偷拍下照片發佈到社群平台上，沒想到許雅鈞事後得知非常生氣。小S立刻刪除照片並道了歉，老公依然唸個不停。這讓小S也來了脾氣，氣得直接出門運動，兩人就這樣僵持不下。期間許雅鈞還是繼續傳訊抱怨，小S也強硬回擊：「如果你不喜歡，我以後不會發了！」就在氣氛降至冰點、雙方互不相讓時，許雅鈞卻突然傳來一句話：「那我們晚上吃什麼？」一句簡單的日常問候，瞬間化解了緊繃的局面。小S表示，老公這一招真的太高明了，用最生活化的方式打破冷戰。她稱讚許雅鈞非常懂得幫彼此找台階下，有時候雙方吵到拉不下臉道歉時，老公就會主動開口說：「好了好了，baby我原諒妳了！」 小S深知這其實就是老公獨特的低頭與道歉方式，只要順著這個台階下，夫妻倆就能瞬間雨過天晴。對於夫妻與人際間的爭執，徐媽媽（S媽）也在節目中提出了具有人生歷練的見解。她認為「冷戰」是世界上最無聊的事情，因為吵架需要底氣，和好需要勇氣，S媽強調，有力氣吵架，就要有膽量化解。小S也認同，敢主動開口說對不起的人，其實才是最有勇氣的。S媽分享，自己就算和好朋友吵架，第二天也一定會聯絡，互相開個玩笑事情就過了，「最不應該的就是死要面子不道歉，這樣萬一到死前，才懊悔不該跟朋友斷交，豈不可惜！」