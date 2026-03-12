我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie（右）在社群上PO出與高允貞（左）的貼臉合照，讓粉絲直呼「夢幻同框」。（圖／Jennie IG@jennierubyjane）

女神高允貞因Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》爆紅，近日現身巴黎時裝周Chanel 2026秋冬大秀現場， Jennie 也在社群上PO出兩人貼臉合照，讓粉絲直呼「夢幻同框」在網路上引起熱議。不過，高允貞準備離場時將毯子裹在腰間，工作人員請她拿掉時疑似還說「很冷耶…」畫面時尚媒體《Fashion & Style》拍下後掀起討論，也有人質疑高允貞「不夠專業」。高允貞近來人氣更上一層樓，她自2024年起擔綱Chanel 的品牌大使，以小香風套裝出席時裝秀，一亮相就散發女神氣場。不過，高允貞準備「下班」離場時，隨性將毛毯圍在腰間，一旁的工作人員請她拿掉，高允貞疑似脫口：「很冷耶。」但還是配合將毛毯拿下，影片至今已累積74.5萬人觀看，許多網友看了她的反應直呼「好可愛」、「我的公主很冷」，但也有部分人質疑她不夠專業，遮住了品牌服裝。高允貞此舉也引來韓媒討論，指出當天巴黎確實很冷，但是品牌贊助服裝，遭毯子遮住一半確實有些不適合，身為品牌大使專業度仍要再提升。而就算本人可能沒有注意到，但身邊的人也應馬上發現並做出處理。不過，大部分網友仍認為是「可愛的失誤」，不必過度苛責。高允貞與金宣虎主演的Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》，推出後在網路上擁有超高討論度，劇中高允貞所飾演的角色車茂熙是一名默默無名的小演員，她的願望就是IG的追蹤數可以突破1千萬，隨著本劇的爆紅，戲外高允貞的IG追蹤人數也突破了1千萬，並且人氣再度攀升。