▲社交名媛劉怡萱（如圖）傳出欲拋售豪宅變現。（圖／翻攝自樂屋網）

名媛劉怡萱的感情風波持續延燒！自從她與民進黨立委王定宇傳出緋聞，並被昔日金主、醫美集團總裁常如山親眼目睹兩人在屋內共處一室後，常如山當場震怒，不僅火速拔掉她的執行長頭銜，更大動作對外宣布她從來不是集團成員。如今傳出，劉怡萱似乎打算乾脆將名下的豪宅愛巢變現，4房4廳配7間衛浴的格局，開價1億2千萬元。根據《鏡週刊》報導，常如山與劉怡萱來往6年期間，曾不惜豪砸上億元購入位於台北市與台南市共3間高級房產，並借名登記在劉怡萱名下。在兩人關係降至冰點後，今（12）日傳出劉怡萱已低調委託房仲，打算將常如山贈與的其中一棟豪宅脫手，開出高達1億2千萬元。根據《樂屋網》的售屋資訊公告，該物件房屋座向為坐北朝南，建物總坪數高達138.64坪，主建物126.29坪、附屬建物12.35坪，土地登記63.15坪。最令人震驚的是，內部規劃為「4房4廳」的同時，也配備了多達7間衛浴，並附帶可停放3輛車的獨立車庫，規格豪華。此外，該物件由誠美地產攜手知名建築師曾永信、星磐營造共同打造。內部質感從裡到外全數到位，全面採用德國bulthaup廚具、全套進口家電與義大利磁磚，7間衛浴選用TOTO、Grohe、V&B高端精品五金。該別墅位於台南東區虎尾寮重劃區核心段位，主打低密度規劃與整齊街廓，周邊被文教學區與圖書館環繞。同時鄰近平實重劃區、南紡夢時代商圈與仁德交流道，生活品質與交通機能都是頂尖配置。