▲大谷翔平（左）和田中真美子（右）都很熱愛運動，還曾一起去看籃球比賽。（圖／湖人隊X＠Lakers）

▲大谷翔平曾分享愛犬與女兒的超音波照片、寶寶裝，不難看出他有多愛家。（圖／大谷翔平IG＠shoheiohtani）

2026世界棒球經典賽（WBC）受到全球矚目，尤其是代表日本隊出征的大聯盟球星大谷翔平，他極度自律的作息近日又再度掀起熱議。，粉絲因此開玩笑說：「大谷肯定是外遇絕緣體！」因為他根本擠不出半點搞婚外情的時間，絕對是世界上最扛得住外界誘惑的球員。大谷翔平曾在接受日本雜誌《Number》獨家專訪時，親自揭開與真美子的相識過程，兩人不是透過朋友介紹或派對認識，而是在專屬運動員的訓練中心相遇的，相當符合大谷的風格。他回憶道：「對大谷而言，能在揮汗如雨的訓練場遇到志同道合的另一半，顯然比任何社交場合都來得心動。，並開啟了如同純愛漫畫般一見鍾情的緣分。而大谷翔平之所以被調侃為絕對不可能外遇的男人，核心原因在於他對作息安排有著近乎鋼鐵般的紀律。大谷視睡眠為身體恢復的最強武器，他曾在多次採訪中公開表示：「」 如果行程太趕，只能睡7、8小時，他甚至會覺得那天「沒睡飽」。這種作息對一般人來說簡直不可思議，。這讓粉絲笑稱，大谷的日程表裡除了棒球就是枕頭，剩下的時間還得留給愛犬Decoy和老婆，加上去年4月女兒出生，大谷肯定更忙了吧。為了守護這段感情，大谷在婚後的聯訪中坦言，兩人在交往期間為了躲避媒體，幾乎過著隱居般的生活。當記者好奇問到兩人在日本是否曾出門約會時，大谷笑著坦白：「可見這段感情不是建立在浮華的社交之上，而是建立在彼此對體育專業的尊重與理解。真美子同樣身為運動員，肯定非常理解大谷為了「睡飽10小時」而必須捨棄社交生活的堅持，她也不熱愛高調、不炫耀名牌，甘心在家當大谷的最強後盾，讓大谷可以全力在賽場上衝刺，夫妻倆的互相包容與理解，才是愛情最美的模樣。