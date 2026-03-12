我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇亞瑞茲在2025年10月的季後賽分區系列賽中，他曾讓大谷3打數無安打，甚至投出三振。(圖／美聯社）

▲許多意見認為，日本隊應派出山本由伸擔任先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.02）

2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）8強賽即將在邁阿密開打，委內瑞拉代表隊於今（12）日正式宣佈，將在15日的八強戰對陣日本隊時，派出大聯盟明星左投蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）掛帥先發。蘇亞瑞茲去年效力於美國職棒大聯盟（Major League Baseball）費城費城人隊，繳出12勝8敗、防禦率3.20，對戰大谷翔平頗有心得，但對鈴木誠也則有些苦手。現年30歲的斯亞瑞斯是委內瑞拉陣中的頭號先發。他在本屆預賽首戰對陣荷蘭時，主投2局僅失1分拿下勝投。身為大聯盟經驗豐富的左投，他去年效力於費城人隊，繳出12勝8敗、防禦率3.20的優異成績，今季則以自由球員大物身分轉戰紅襪隊。值得關注的是，蘇亞瑞茲對戰日本隊核心打者大谷翔平頗有心得。在2025年10月的季後賽分區系列賽中，他曾讓大谷3打數無安打，甚至投出三振。然而，日本隊外野手鈴木誠也對他則是「打得很有順手」，兩人在大聯盟生涯對戰8打席中，鈴木繳出3成33打擊率、上壘率5成及高達1.167的OPS值，堪稱斯亞瑞斯的剋星。針對八強戰組合，曾效力於讀賣巨人與紅襪隊的名投岡島秀樹在節目中分析，日本隊在八強賽遇到委內瑞拉而非多明尼加，形勢相對較佳。岡島表示：「多明尼加的打線與投捕戰力非常平衡且強大，而委內瑞拉本屆有部分主力無法出賽，整體戰力比多明尼加稍遜一籌。」但他同時也警告，八強賽一戰定生死，日本隊絕不能掉以輕心。在日本社群平台Yahoo!上的新聞評論中，日本球迷正熱烈討論這場「日委大戰」的戰術。許多意見認為，日本隊應派出山本由伸擔任先發，並透過細膩的守備與投手群的接力，來應對委內瑞拉阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與阿瑞茲（Luis Arráez）領軍的強力打線。日本網友普遍認為，日本隊在打擊戰中未必佔優，勝負關鍵將在於能否透過「小球戰術」取得領先，並依賴投手陣容的穩定發揮守住勝利。若日本隊能順利擊敗委內瑞拉晉級四強，下一個對手將會是義大利與波多黎各戰後的勝者。面對戰力精良的各國明星軍，日本隊的衛冕之路正進入最嚴酷的考驗期。