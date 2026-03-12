我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟傳奇巨星卡布雷拉（Miguel Cabrera），擔任本屆WBC委內瑞拉打擊教練。（圖／美聯社／達志影像）

WBC世界棒球經典賽預賽D組，強權委內瑞拉今日5：7不敵多明尼加，以分組第2之姿晉級複賽，將對上C組第一的日本隊，賽後媒體將「如何對決大谷翔平」的大哉問，丟給委內瑞拉打擊教練、前MLB傳奇巨星卡布雷拉（Miguel Cabrera），引發後者妙答，「大谷的話...我會讓他4個打席全部保送上壘。」委內瑞拉本屆戰力同樣出眾，預賽前3場全勝，但最終一戰面對南美老大哥，兩隊拚火力仍屈居下風，最終5：7吞敗，無緣於8強遇上奪冠賠率最高、不被看好的韓國隊，而是得遇上衛冕軍日本隊。根據《體育日本》報導，委內瑞拉打擊教練卡布雷拉賽後受訪時，當被問到「如何對決大谷翔平」時笑說，「大谷的話...我會讓他4個打席全部保送上壘。實際上，我很期待也很興奮可以跟日本隊交手，我們有自信、也希望贏球。」大谷翔平本屆經典賽只打不投，專注在打擊上的結果，就是成為C組預賽的無敵存在。出賽3場合計9打數5安打，包含對中華隊扛出的1發滿貫砲，另有4保送、6分打點，打擊率高達5成56。委內瑞拉將在台灣時間15日上午9點8強複賽對上日本，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）則表示，「如果想要成為冠軍，就必須先擊敗最強的球隊。」至於日本可能派出的先發投手，羅培茲指出，「他們應該會想讓先發投手丟到85球左右，人選有可能是山本由伸。」