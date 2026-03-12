我是廣告 請繼續往下閱讀

▲微博博主「寥寥聊心理」揪出爆出和許雅鈞有私約風波的女紛絲阿嬌，就是曾經假冒大S後援會名義募款的人。（圖／翻攝自微博）

▲許雅鈞約妹風波，有網友揪出風波裡的女方，就是曾經假冒大S後援會名義募款的人。（圖／翻攝自微博）

▲許雅鈞約妹風波爆出案外案，原來這位和許雅鈞搭上線的大S粉絲，被起底和之前假冒大S後援會名義募款的頭痛人物是同一位。（圖／翻攝自微博）

藝人小S（徐熙娣）的老公許雅鈞近日捲入私約妹風波，日前遭週刊爆料私下聯繫大S（徐熙媛）的死忠女粉絲，甚至傳出不惜公開大S的出殯照片。對此，許雅鈞先前已發聲否認，表示對外界的紛擾與毀謗不在意。而事件的女主角、女粉絲「阿嬌」也在今（12）日急發538字聲明喊冤。然而，一波未平一波又起，隨即有網友挖出該名女粉的黑歷史，指控她長期發文抹黑汪小菲一家，更是曾經假冒大S後援會名義進行非法募款，遭大S律師親自發文打假的爭議人物。針對被指控與許雅鈞私下互動密切，女粉「阿嬌」今日發布聲明澄清。她表示作為粉絲，與許雅鈞的所有交流都是在「與小S助理共同所在的工作室群組」中進行，內容僅限於對大小S姐妹的支持與緬懷。她嚴正駁斥外界傳聞，並表示：「從未有過任何私下約見、吃飯等安排，此類說法純屬捏造。」強調所有對話公開坦蕩，絕無外界認為的私聯以及不當內容。她的初衷只是在大S離世後表達追思，並給予徐家人鼓勵。原以為聲明發布後能平息風波，不料微博上卻出現多位博主與網友接連爆料，揭露「阿嬌」的真實面目。微博博主「寥寥聊心理」發文指出，這位與許雅鈞搭上線的大S粉絲，真實身分是早前被大S律師鄧高靜親自打假的人物。據網友「暗香拂動」在評論區透露，阿嬌曾號召S粉捐款做公益，但因動機不純遭到粉絲質疑，隨後被踢出粉絲群。徐家當時為了防止粉絲受騙，還專門委託鄧高靜律師發布聲明警告。網友直言：「也就是假大S後援會，進去募款的人。」除了募款爭議，微博博主「律政大威德金剛」發文提及，這位阿嬌其實是一個長期的網路黑粉。文章指出，阿嬌在社群平台上發布了大量侮辱、誹謗張蘭、汪小菲以及汪小菲現任妻子馬筱梅（Mandy的內容，甚至製作惡意的孕墊影像造謠。事件衍伸出案外案，讓外界霧裡看花。