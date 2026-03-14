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熊霓飽受舊傷所苦 吃止痛藥苦撐：嚴重時無法走路

▲熊霓（如圖）長期飽受舊傷所苦，連醫生都勸她至少休息1至3個月。（圖／記者邱曾其攝影）

▲今年是熊霓（如圖）成為啦啦隊員的第6年，坦言先前疫情期間就已思考過離隊一事，卻因不捨打消念頭。（圖／記者邱曾其攝影）

▲熊霓（如圖）表示如果未來不跳啦啦隊，想再開一間舞蹈教室，在喜愛的領域繼續發光發熱。（圖／記者邱曾其攝影）

熊霓首度入選CT AMAZE 見台韓大戰噴淚

李政厚高顏值爆紅 熊霓直呼：很吸睛

▲除了關注經典賽中華隊的賽事，熊霓也誇讚韓國隊長李政厚（如圖）「很吸睛」。（圖／이정후 Jung Hoo Lee IG@hoohoohoo__）

樂天啦啦隊人氣成員熊霓有著天使臉孔、魔鬼身材，先前首度入選WBC中華隊官方啦啦隊「CT AMAZE」，亮眼表現引發討論。近日她向《NOWNEWS今日新聞》吐露心情，得知消息的當下開心到尖叫，很榮幸能成為CT AMAZE的一員。終於成為CT AMAZE成員，熊霓卻坦言自己跳舞10幾年，長期飽受舊傷所苦，阿基里斯腱這一年更是處於發炎狀態，上場前要吃止痛藥，嚴重的話甚至無法走路，坦言「每跳一年對我身體來講都是傷害」，連醫生都勸她至少休息1至3個月，敬業模樣連記者都感到十分心疼。熊霓也鬆口：「其實一直都有給自己時間，可能25、26歲吧。」表示今年已是她啦啦隊生涯第6年，先前疫情期間就已思考過離隊一事，當時她三度確診，連爬樓梯都喘到不行，再加上身體的舊傷，讓熊霓不禁想「是不是不能再跳了？」還為此哭著打電話給爸爸，吐露內心的難過與不捨。被問到如果不跳啦啦隊會想做什麼？熊霓堅定說：「我想再開舞蹈教室。」透露這幾年工作非常忙碌，若有天自己卸下啦啦隊身分，就會去執行這件事；另外她也想重返賽場，報名更多舞蹈比賽，持續在最愛的領域發光發熱。而熊霓首度選入CT AMAZE，她透露事前完全不知情，看到自己被加到應援群組時立刻大尖叫，直呼：「太感動了，竟然有這榮幸被選進CT AMAZE。」熊霓雖未隨隊到東京巨蛋，但留在台灣應援的她，分享最難忘的時刻就是中華隊打贏韓國，透露自己真的看到哭出來，「台灣跟韓國當時比數很近，心臟很痛，一直想說怎麼辦，拿下勝利覺得非常感動」，雖最終中華隊未晉級8強，但熊霓認為選手們都已拚盡全力，那就是很棒的回憶。而除了關注中華隊的賽事，熊霓也誇讚韓國隊長李政厚「很吸睛」，不僅注意到他身上要價62萬梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）四葉草項鍊，也肯定對方的實力說：「真的很厲害。」成為場上亮點之一。熊霓年紀輕輕就對人生充滿很多想法，不管未來是否繼續在場上應援，但現階段她都會持續帶給大家活潑的正能量。