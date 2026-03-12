我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳芳語（如圖）辣照才貼出19小時，已吸引3.2萬人朝聖。（圖／翻攝自陳芳語IG@lekimberleyy）

歌手陳芳語（Kimberley）近期愛情與生活兩得意，趁著工作空檔與男友、好友飛往越南度假。昨（11）日她在社群平台上曬出一系列旅遊美照，其中一套「大尺度」穿搭更是震驚全網，沒穿內衣、胸前僅靠細帶支撐的火辣造型，立刻狂吸超過3.2萬粉絲按讚朝聖，還有粉絲留言：「我要噴鼻血了！」從曝光的照片中可以看到，陳芳語身在疑似服飾店的空間裡，身穿一件極具視覺張力的大紅色皮草短版外套，搭配同色系超短迷你裙。令人移不開目光的是，她外套內竟然真空上陣，沒有穿內衣，胸前僅靠著兩條纖細的黑色皮革綁帶勉強支撐。陳芳語大膽的穿搭，可看見她纖細的水蛇腰，渾圓的南半球曲線更是若隱若現，完全秀出傲人的好身材，配上她微帶高冷性感的表情，將性感指數拉到最高點。這組挑戰尺度的美照一發出，才不到24小時，就吸引超過3.2 萬名網友湧入點讚，留言區更是被滿滿的火焰符號與眼冒愛心的表情包淹沒。粉絲們紛紛激動留言：「my god 」、「直接大辣」、「我要噴鼻血喔」、「芳語怎麼可以這麼辣？」、「越來越正」，甚至還有當地的粉絲熱情留言：「Welcome to VN... Can I see you in person?（歡迎來越南，我可以見妳本人嗎？）」，足見她的超高人氣。除了火辣身材引起討論，陳芳語近期的感情生活也備受外界關注。她曾與獨立樂團「血肉果汁機」鼓手彥文有過一段近兩年半的高調戀情，但在去（2025）年中旬，兩人證實已和平分手退回朋友關係。不過，揮別舊愛不到半年，陳芳語便在年底跨年期間大方認愛外型高大帥氣的圈外洋男友。今年農曆春節假期，她更是愛得高調，不僅帶著外籍新歡見家長，還首度公開男友與家人的溫馨合影，甜喊：「新年真的很快樂！」