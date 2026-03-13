我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加明星外野手索托（Juan Soto）等頂級球星坐鎮，唯一目標就是經典賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲李政厚預賽手感不算特別理想，但預期仍會擔任韓國隊攻堅箭頭。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.09）

2026 年WBC世界棒球經典賽複賽即將於台灣時間3月14日清晨6點30分，於邁阿密龍帝霸（LoanDepot）公園球場點燃戰火。首場8強淘汰賽由C組第二、睽違17年重返8強的韓國隊，挑戰4戰全勝之姿強勢晉級的D組龍頭多明尼加，攤開兩隊陣容，韓國奪冠勝率被列為8強之末，反觀多明尼加奪冠賠率高居第2，堪稱是一場「機略棒球」與「純粹武力」的正面對撞，《NOWnews》也為您帶來戰前報與3大看點分析。🚩韓國隊（2勝2敗，C組第二）：韓國隊晉級過程堪稱「走鋼索」。在預賽接連輸給日本與台灣後，韓國隊在對陣澳洲的最終戰，展現極強的心理素質與戰術執行力，最終以7 : 2擊敗澳洲。在韓國、台灣、澳洲3隊戰績互咬的情況下，韓國憑藉優異的「失分率 (0.1228)」險勝晉級。陣中核心打者文保景預賽累積11分打點，是韓國能挺進邁阿密的頭號功臣。🚩多明尼加（4勝0敗，D組第一）：多明尼加則展現出本屆最具爭冠相的實力。預賽4場橫掃對手，共轟出驚人的13發全壘打、狂拿41分，失分則僅10分。陣中坐擁小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等大聯盟頂級球星，其打線深度足以讓所有對手戰慄。⚾看點一：韓國投手群如何應對「大聯盟全明星打線」？多明尼加的打線幾乎沒有死角，從1棒到9棒都有開轟能力，韓國隊預計將採取「投手車輪戰」，利用側投或下勾等不常見的球路，干擾多明尼加強打者的節奏，如果先發投手能撐過前3局且不被擊出全壘打，韓國後續的逐局變陣，有機會將比賽拖入僵局。⚾看點二：文保景與 Tatis Jr. 的核心火力 PK文保景在預賽的高打點、高擊球效率，是韓國隊的進攻發動機；而多明尼加的小塔提斯（Tatis Jr.）狀態火熱，曾單場灌進 6 分打點，誰能帶動球隊在比賽前半段先馳得點，將極大程度決定比賽的走向。⚾看點三：單敗淘汰賽的戰術拉扯8強賽採取「一場定生死」的殘酷淘汰制。多明尼加雖然硬體實力佔優，但若比賽陷入膠著，韓國隊擅長的「小球戰術」，搭配主將李政厚等人優異的戰術執行力與防守韌性，可能會成為變數。根據國際盤口顯示，多明尼加被高度看好奪勝（賠率約-781），畢竟多明尼加無論在投手深度還是長打威脅上都顯著領先。然而，韓國隊剛經歷奇蹟般的逆轉晉級，士氣也處於顛峰。韓媒《OSEN》就指出：「如果韓國能發揮預賽末段的韌性，並有效控制多明尼加的保送，這場比賽絕非毫無勝算。」