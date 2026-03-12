我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔（左）在WBC經典賽中轟出2支全壘打助中華隊奪勝，他承諾會再帶太太到台灣尋根。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

在2026年世界棒球經典賽（WBC）大放異彩、協助中華隊奪勝的台美混血好手「費仔」史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild），目前已順利返美備戰MLB新賽季。在他離台之際，經紀公司意外發現，原來費仔不只有二分之一的台灣血緣，他的外婆更是一名道地的花蓮阿美族人。費仔透過經紀公司表示，之後會再帶太太到台灣尋根，若有機會，他有非常願意再代表台灣出賽。費仔出生於美國西雅圖，母親是從小在台中長大、12歲移民美國的台灣人。日前經紀公司邀請費爾柴德一家人聚餐時，費仔母親在席間聊到，費仔的外婆其實是來自花蓮的阿美族人（Amis）。回顧本屆經典賽，費仔的表現堪稱驚豔全場，轟出2支全壘打助中華隊奪勝。源自花蓮部落的血液，讓費仔對台灣充滿歸屬感，他也明確表示，未來若還有機會，他非常有興致、也絕對有意願再度代表台灣出賽。離開台灣前，費仔也透過經紀公司向台灣球迷致謝：「非常感謝球迷們的熱情支持！在加入台灣隊之前，我完全無法想像能獲得這麼多支持與能量，這真的是一趟非常難忘的旅程。」費仔表示，目前已經與太太規劃好，預計在今年MLB休賽季期間，帶著家人一同回到台灣。屆時有更充裕的時間，好好認識他母親與阿美族外婆的家鄉，到時有機會，也會與喜愛他的台灣粉絲見面。