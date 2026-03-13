我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐尼爾（Tyler O'Neill）是加拿大打線的關鍵要角。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國面對加拿大，將派出當代最具壓制力的世界強投史基恩茲（Paul Skenes）掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽14日複賽第2場焦點戰，上演美國vs加拿大戲碼，於台灣時間3月14日上午8點在休士頓大金球場（Daikin Park）點燃戰火。這場「北美內戰」充滿話題，坐擁超華麗陣容卻在預賽踢到鐵板的美國隊，將面對隊史首度闖進複賽、目前氣勢正旺的加拿大隊，開打前一天，《NOWnews》為您帶來戰前報與3大看點分析。🚩美國隊（3勝1敗，B組第二）：預賽前3戰，美國隊看似勢如破竹，連勝巴西、英國與墨西哥，不料最後一戰卻以6:8爆冷輸給義大利。這場敗仗一度讓美國隊陷入淘汰危機，所幸靠著義大利最終戰擊敗墨西哥，才憑藉對戰關係，驚險以分組第2晉級。對於總教練德羅薩（Mark DeRosa）來說，這不僅是數學問題，此場挫敗更無疑是一記響亮的警鐘。🚩加拿大隊（3勝1敗，A組第一）：本屆加拿大展現出隊史最強的競爭力，先是擊敗波多黎各驚艷全場，隨後在關鍵的「贏球就晉級」生死戰中，以7:2力退古巴，這不僅是加拿大隊史首度挺進經典賽8強，更一舉拿下A組龍頭寶座，全隊士氣正處於沸點。⚾看點一：Paul Skenes 的「百哩火球」壓制力美國隊預計推出2025年國聯賽揚獎、火球新星史基恩茲（Paul Skenes）掛帥先發。在淘汰賽單場投球數上限增加至80球情況下，史基恩茲能否利用超過 100英里的速球，壓制住加拿大的內勒（Naylor）兄弟與歐尼爾（Tyler O'Neill），將是美國隊能否早早奠定勝基的關鍵。⚾看點二：加拿大的「韌性防守」能否重現義大利劇本？加拿大在預賽展現極高水準的投捕配合，團隊防禦率1.50位居賽會領先群。義大利先前示範如何透過精準定位與戰術守備，擊敗美國夢幻打線。若加拿大的先發投手索羅卡（Michael Soroka）能撐過前5局並保持平手，壓力將全在志在奪冠的美國隊身上。⚾看點三：隊長賈吉（Aaron Judge）的領袖時刻雖然美國隊星光熠熠，但預賽對義大利之戰打線曾一度斷層。身為隊長的賈吉該戰4打數無安打，還成為最後一位被三振的打者，本場面對加拿大，勢必得帶頭展現長打火力，如果賈吉能在比賽早期開轟，將能有效緩解球隊先前驚險晉級的焦慮感。儘管美國隊預賽跌跌撞撞，但國際盤口依然將其視為奪冠大熱門（賠率約 +130）。然而，加拿大早已證明他們不再是「陪榜球隊」。《CBS Sports》分析指出：「美國隊擁有絕對天賦，但加拿大擁有目前最好的心理狀態。這場比賽若進入延長賽，戰術執行力更強的加拿大將更有優勢。」