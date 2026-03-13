我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊在今年夏天從「讓渡名單（Waivers）」簽下艾頓（Deandre Ayton），希望他跟陣中3核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）組成先發陣容，但他本季卻持續因爭議言論與場上散漫態度受到爭議，ESPN記者帕金斯（Kendrick Perkins）稱，艾頓只用了半季，就成為湖人「休息室毒瘤」，《Lake Show Life》湖人專欄作家蘭伯特（Chris Lambert）說得更狠，「將艾頓降為替補吧！這看似很嚴重，但對於他重新塑造職業球員道德，確實有其必要。」《The Sporting News》記者庫克斯頓（Hunter Cookston）稍早專文報導艾頓加盟湖人後的處境與各方評論，文中寫道，長期觀察湖人的ESPN記者帕金斯，稱艾頓自認為是「大牌巨星（Diva）」，「聯盟中對於艾頓的傳言並不好，他現在已經被貼上『大牌』和『休息室毒瘤』之類的標籤，他必須大幅度改變自己的態度，否則其職業生涯可能正在縮短。」湖人找來這位前NBA選秀狀元，除補強中鋒，也希望解決他長期以來的性格爭議，隨著他湖人生涯開局表現搶眼，一度被認為是休賽季最成功的引援，然而，這份成功並未持續太久，湖人今年夏天可能必須面臨關於艾頓去留的棘手問題。「湖人計畫今年夏天圍繞唐西奇打造新陣容，但他們可能得先處理艾頓的問題。」《Lake Show Life》記者瓦茲（Tyler Watts）寫道：「由於佩林卡（Rob Pelinka）和管理層當初開給他球員選項（Player Option），這讓主導權落在艾頓手中。如果他選擇執行選項留隊，湖人會瞬間感到後悔。」由於在艾頓去留問題上，湖人處於被動局面，因而有專家提出，湖人必須慎重考量，把艾頓轉為全職替補。《Lake Show Life》專欄作家蘭伯特就說：「將艾頓降為替補吧！這看似很嚴重，但對於他重新塑造職業球員道德，確實有其必要。」「沒人否定他的得分能力，他大一在亞利桑那大學時就是Pac-12聯盟的最佳球員。因此對湖人來說，最大化艾頓內線得分能力、讓他能夠持球的方法，就是讓他從替補出發。」蘭伯特分析道，「湖人對先發中鋒的要求並不高（籃板、守護禁區、接球空接），但艾頓一次次證明，連這些要求對他來說，都太沉重了。所有警訊都指向同一個結果：將他移出先發名單。」艾頓有時能展現極高的效率，但穩定性始終是死穴。有些時刻，這位中鋒看起來簡直就像完全不想打球。雖然湖人總教練瑞迪克（JJ Redick） 尚未暗示會立即調動艾頓的角色，但這一步或許已勢在必行。湖人本季目標是能突破季後賽首輪，而要將艾頓的貢獻最大化，恐怕需要一次大刀闊斧的陣容改組。