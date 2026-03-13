我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈月（左）和木村光希（右）都擁有筆直大長腿。（圖／沈月IG@yuetyuetxx）

▲愛莉莎莎（如圖）割完雙眼皮後，目前臉部腫脹，被網友形容撞臉胡瓜。（圖／愛莉莎莎 Alisasa YouTube）

▲劉亦菲（前左）8年前與宋承憲（前右）分手後，被狗仔認證單身至今。（圖／宋承憲微博）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（13）日的娛樂話題搶先看，美豔港星邱淑貞的大女兒沈月近日在韓國同框日本男神木村拓哉的小女兒木村光希，2大最美星二代合體，引爆熱議。百萬網紅愛莉莎莎在最新影片中透露，自己去韓國割雙眼皮了，目前還很腫脹，讓網友直呼有點撞臉胡瓜。中國氣質女星劉亦菲自從2018年分手宋承憲後，被狗仔證實單身至今，已經8年沒交男友了。香港性感女神邱淑貞的大女兒沈月近日在韓國首爾出席時尚品牌活動，與木村拓哉小女兒木村光希同框，兩人被網友譽為「港日最美星二代」，照片引發熱議。只見24歲的沈月穿粉色短版外套搭牛仔短褲，清新甜美；23歲的光希則以迷彩外套與紫色短裙亮相，展現街頭風格，兩人同秀長腿十分吸睛。百萬網紅愛莉莎莎個性直率、爭議不斷仍人氣不減，近期更在杜拜、泰國與阿聯酋置產。她12日上傳新片時自爆上週赴韓國動整型手術，原本的內雙瞬間變成雙眼皮。她坦言目前看起來仍有些不自然，約1至2個月恢復期後會更正常。影片曝光後引發兩極評價，有人稱讚變漂亮，也有人笑稱像看起來撞臉綜藝胡瓜。對於腫脹與不自然的現況，愛莉莎莎淡定表示是正常恢復期，請粉絲別太擔心。38歲女星劉亦菲有「神仙姐姐」的封號，不食人間煙火的高級美貌讓她的感情狀態格外令人關注，她過去曾和韓國男神宋承憲假戲真做交往2年時間，最後不敵遠距離、工作忙碌，在2017年底和平分手，後來又和華為高層余承東傳出烏龍緋聞，但雙方都否認。中國狗仔劉大錘近日則爆料，經過他的觀察，劉亦菲分手宋承憲後的這8年確實一直維持單身，90%休息時間都是跟媽媽待在一起。