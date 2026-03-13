我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎的眼睛原本是內雙偏單的眼型，如今動刀後變成超大雙眼皮。（圖／愛莉莎莎 Alisasa YouTube、IG@goodalicia）

▲綜藝大哥胡瓜也有好看的雙眼皮。（圖／萬星傳播提供）

百萬網紅愛莉莎莎昨（12）日上傳最新影片，跟粉絲分享她搬進新家的好消息，愛莉莎莎不只在杜拜、泰國置產，在台北也有房子，這次她開箱台北新屋，卻被粉絲發現眼睛怪怪的。原來愛莉莎莎才剛做完割雙眼皮的手術，她自嘲臉部浮腫，還需要時間修復，網友見狀則開玩笑直呼她撞臉綜藝大哥胡瓜。愛莉莎莎在影片一開頭就分享自己去割雙眼皮的一事，「」只見她還在手術恢復期，雙眼及臉部都有些腫脹，愛莉莎莎表示這很正常，眼睛應該再過1、2個月看起來會更自然。不過卻有粉絲留言吐槽：「一直覺得眼睛很像誰，看到中間終於想到了，是胡瓜」、「覺得莎莎的蘋果肌好腫，沒有惡意」，愛莉莎莎見狀也一一回應：「每個人剛做完還沒恢復都會很像胡瓜」、「整個皮膚都在腫脹中，恢復期」，要粉絲不用太擔心。另一派網友則覺得愛莉莎莎整型很成功，希望她能推薦韓國醫美醫院。而愛莉莎莎這支新影片主要是在分享她的台北新家裝潢完成，她笑稱自己根本就是搬家系YouTuber，不停在換新房子。至於搬家理由是她覺得上一間房子太小，讓她無法盡情運動，結果剛好同社區有另一間更大的房型在出售，她才決定賣掉原本的房子「以小換大」，買下目前的新家。至於中東戰火是否會影響她在杜拜的5間房產，愛莉莎莎先前回應，自己買的都是預售屋，所以並不擔心。另外，阿聯酋政府發出公告，表示所有受此戰火波及而影響行程的旅客「國家全額負擔」，阿布達比政府也發信給旅宿業者，讓不能離開的旅客直接住下去，費用由政府部門承擔。這點讓愛莉莎莎很佩服，表示非常欣賞阿聯酋政府的遠見及做事風格，直言這也是她在杜拜投資的原因，唯一後悔的是一次買太多間，財務壓力確實有點大。