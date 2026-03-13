我是廣告 請繼續往下閱讀

主場滿場紀錄： 雲豹當時的主場國體大「漢堡館」擁有1.5萬個座位，在魔獸首秀當天不僅全數售罄，門票更在開賣數分鐘內被秒殺，創下台灣職籃單場最高觀眾人數紀錄。





雲豹當時的主場國體大「漢堡館」擁有1.5萬個座位，在魔獸首秀當天不僅全數售罄，門票更在開賣數分鐘內被秒殺，創下台灣職籃單場最高觀眾人數紀錄。 線上收視神話： 霍華德首戰的YouTube直播同時在線人數衝破30萬大關，這項數據至今仍是台籃難以企及的障礙。





霍華德首戰的YouTube直播同時在線人數衝破30萬大關，這項數據至今仍是台籃難以企及的障礙。 周邊產值： 從特製毛巾到聯名球衣，霍華德相關商品在短短幾個月內創造了數千萬台幣的營收，帶動了整個運動產業鏈的復甦。





曾經在NBA賽場統治內線、並在台灣籃壇掀起史無前例狂潮的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），於今日無預警透過社群媒體宣布結束其長達20餘年的職業生涯。消息一出，不僅震撼全美，更讓無數台灣球迷陷入回憶殺，紛紛重溫他在2022-23賽季留給台灣職籃那段夢幻般的「魔獸旋風」。2022年11月，霍華德宣布加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，這項消息被形容為台灣運動史上的「核彈級新聞」。從他抵達桃園機場那一刻起，數百名球迷癱瘓大廳接機，宣告了魔獸紀元的開啟。當時作為NBA準名人堂球員，霍華德不僅是台籃史上層級最高的洋將，更以其親民、愛台灣的形象，迅速成為全台家喻戶曉的運動巨星。霍華德帶來的「魔獸紅利」最直接體現在票房與收視率上：儘管當時雲豹戰績起伏，但霍華德在場上展現的宰制力無庸置疑。他在台灣首秀便繳出的神人級數據，率領球隊完成逆轉勝。2023年2月12日，霍華德在對戰高雄全家海神的比賽中更繳出28分、22籃板、14助攻的表現。他在該賽季最終場均貢獻，成功拿下T1聯盟「年度最佳外援」、「年度第一隊」、「年度防守第一隊」殊榮。除了數據，他更將NBA等級的賽後恢復與重訓觀念帶入球隊，對本土年輕球員產生了深遠的正面影響。比起場上的數據，台灣球迷最難忘的是霍華德在夜市吃雞屁股、親自逛街與民眾擊掌的熱情模樣。他多次在國際場合發聲「Taiwan is Number 1」，讓世界透過籃球看見台灣。如今魔獸正式謝幕，雖然他未能在台灣職籃畫下奪冠的句點，但他曾掀起的那場黃金旋風，早已深刻烙印在台灣籃球的發展史中。📌霍華德（Dwight Howard）小檔案全名： Dwight David Howard II出生日期： 1985 年 12 月 8 日身高體重： 208公分、120公斤外號： 魔獸、超人、D12場上位置： 中鋒NBA成就：8次明星賽、8次年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員、5次籃板王、2次阻攻王、1次灌籃大賽冠軍效力球隊：奧蘭多魔術（2004–2012）、洛杉磯湖人（2012–2013）、休士頓火箭（2013–2016）、亞特蘭大老鷹（2016–2017）、夏洛特黃蜂（2017–2018）、華盛頓巫師（2018–2019）、洛杉磯湖人（2019–2020）、費城七六人（2020–2021）、洛杉磯湖人（2021–2022）、台啤永豐雲豹（2022-23）生涯成績：1242場、15.7分、11.8籃板、1.3助攻、0.9抄截、1.8火鍋