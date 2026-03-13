我是廣告 請繼續往下閱讀

前NBA名人堂級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）於台灣時間昨（12）日正式宣佈結束長達20年的職業球員生涯。他在社群媒體感性發文表示：「今天我決定脫下超人披風，從籃球場退休。」但他同時強調，這並非終點，而是轉向家庭、社區與傳承的新篇章。外界最關心的，莫過於這位與台灣有著深厚連結的巨星，下一步將情歸何處？霍華德在退休宣言中透露，他將把更多時間留給家人與孩子。有趣的是，他宣布了一項極具個人色彩的計畫：未來每個月的12號（他在場上最具代表性的背號），他都會前往不同的城市進行「隨機善舉（Random Acts of Kindness）」，目的是傳遞正能量與歡笑。這項名為「世界微笑之旅」的活動，讓不少台灣球迷敲碗，期待魔獸再次造訪寶島。除了實業投資，媒體界也是霍華德潛在的伸展台。霍華德天生的幽默感與豐富的大賽經驗，被認為具備成為頂尖球評的潛力，外界甚至猜測，他是否會追隨老大哥歐尼爾（Shaquille O'Neal）的腳步，加入ESPN等體育媒體擔任分析師，成為螢光幕前的新寵兒。此外，霍華德也透露正在籌備個人紀錄片，希望能透過螢幕呈現他20年職籃生涯中不為人知的真實面貌與心路歷程。除了轉戰媒體，霍華德退休後的版圖顯然仍有機會與亞洲緊密相連。作為曾經亞洲巡迴賽（TAT）台灣野馬隊（Taiwan Mustangs）的股東之一，他曾多次表達想以「經營者」身份提升台灣與亞洲籃球水平的野心。從禁區主宰者華麗轉身為籃球推廣者，魔獸用實際行動證明，即便脫下超人披風，他依然能用不同的形式在世界的各個角落發揮影響力，書寫屬於霍華德的第二人生。📌霍華德（Dwight Howard）小檔案全名： Dwight David Howard II出生日期： 1985 年 12 月 8 日身高體重： 208公分、120公斤外號： 魔獸、超人、D12場上位置： 中鋒NBA成就：8次明星賽、8次年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員、5次籃板王、2次阻攻王、1次灌籃大賽冠軍效力球隊：奧蘭多魔術（2004–2012）、洛杉磯湖人（2012–2013）、休士頓火箭（2013–2016）、亞特蘭大老鷹（2016–2017）、夏洛特黃蜂（2017–2018）、華盛頓巫師（2018–2019）、洛杉磯湖人（2019–2020）、費城七六人（2020–2021）、洛杉磯湖人（2021–2022）、台啤永豐雲豹（2022-23）生涯成績：1242場、15.7分、11.8籃板、1.3助攻、0.9抄截、1.8火鍋