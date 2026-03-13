我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚（如圖）飾演的「阿珮」性格鮮明、口吻肢體接地氣。（圖／翻攝自陽光女子合唱團官方臉書）

孫淑媚「高難度欸RAP」惹怒安心亞

▲孫淑媚（中）於《陽光女子合唱團》中創造金句「高難度欸」、「破病仔」等。（圖／記者朱永強攝影）

國片《陽光女子合唱團》票房近8億！「陽光宇宙」持續渲染，話題聲量居高不下，其中孫淑媚飾演的「阿珮」與安心亞飾演的「阿蘭」角色性格鮮明、口吻肢體接地氣，備受觀眾喜愛，今（13）日最新彩蛋釋出，孫淑媚以歌手身分上架新單曲〈Catch Me〉，取材電影中「台式RAP」的〈姐改 Je Gai〉一曲，影迷驚喜不已，怎料安心亞出面故作發怒，質問孫淑媚：「妳沒找偶逼爸柯絲（B-BOX）！」互動讓人笑翻。孫淑媚於《陽光女子合唱團》中飾演「阿珮」，與安心亞「阿蘭」一搭一唱默契十足，接地氣的語調及肢體，為電影畫龍點睛，不少粉絲喜愛上這對「蘭珮CP」，片中大場面，孫淑媚以RAP方式演唱〈姐改 Je Gai〉，讓影迷敲碗：「想聽〈姐改 Je Gai〉完整版！」於是孫淑媚聽見了，合作Gummy B、Sōryo製作出完整成品。孫淑媚於13日00時上架全新單曲〈Catch Me〉，來自〈姐改 Je Gai〉的延伸曲，當中可以聽到她台語、英語、國語大唱饒舌，大開影迷聽覺享受，孫淑媚分享道，「唱歌唱了這麼多年，突然發現原來有些詞用念的比較兇？魔神仔閃！破病仔閃！『高難度欸』攏總甲我閃閃閃！音樂不該被侷限，語言也不該只有一種表情。」孫淑媚表示，想當一個有自己風格的台語rapper，〈Catch Me〉不是一句口號，更像是一種被愛、被保護的感覺，「如果你也曾經在人生裡跌倒過、迷路過，希望這首歌能接住你」，一番話聽得歌迷窩心，怎料畫風一轉，安心亞出聲故作生氣地喊：「妳沒找偶逼爸柯絲（B-BOX）！」孫淑媚回應：「我等妳！」互動逗樂眾人。