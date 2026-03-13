我是廣告 請繼續往下閱讀

第一名： 克努佩爾 （233 記三分）





第二名： 鮑爾（202 記三分）





第二名： 馬克西（Tyrese Maxey）（202 記三分）

NBA賽季進入白熱化階段，夏洛特黃蜂隊正以前所未有的外線火力震撼全聯盟。根據體育媒體《Legion Hoops》最新統計，黃蜂隊的克努佩爾（Kon Knueppel）與當家球星鮑爾（LaMelo Ball）目前正強勢包辦本賽季NBA三分球命中總數的前兩名，成為全聯盟最令對手膽寒的外線雙人組。數據顯示，黃蜂隊本季的外線火力相當強大，包辦三分進球數榜前二名：這項壯舉在NBA歷史上極為罕見，《Legion Hoops》指出，上一次有同隊隊友包辦三分榜前二名，還要追溯到金州勇士隊輝煌時期的「浪花兄弟」——。這也讓不少專家驚呼，夏洛特或許正見證著新一代「浪花兄弟」的誕生。靠著精準的外線投射，黃蜂隊近期的整體表現也水漲船高。本賽季至今，黃蜂隊取得了的戰績，暫居東區第十名，穩住附加賽席位。值得注意的是，黃蜂隊近期狀態火熱，在。克努佩爾與鮑爾的組合不僅提升了球隊的進攻空間，更讓黃蜂隊在關鍵時刻具備一擊致命的遠投能力。隨著柯瑞等傳奇射手步入職業生涯後期，克努佩爾與鮑爾展現出的驚人外線產量，象徵著新世代射手的接棒。若這對黃蜂「新浪花」能持續保持火燙手感，黃蜂隊極有機會在例行賽尾聲衝擊更高的種子排名，成為東區季後賽最不容小覷的黑馬。