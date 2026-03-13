我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 東區兩強今（13）日上演一場實力懸殊的對決，東區領頭羊底特律活塞坐鎮主場，迎戰正值傷兵潮的費城76人。儘管活塞當家控衛康寧漢（Cade Cunningham）今日手感低迷僅得8分，但在團隊外線火力全開的掩護下，活塞終場以輕取76 人，收下二連勝，同時也送給費城近7場比賽中的第5敗。本場比賽活塞展現了聯盟第一的進攻深度。射手羅賓森（Duncan Robinson）全場轟下，成為球隊最穩定的外線威脅；前鋒格林（Javonte Green）與中鋒杜倫（Jalen Duren）也分別貢獻的優異表現。值得一提的是，活塞球星康寧漢今日遭到76人嚴密包夾，全場僅出手6次，追平生涯第三低的出手數。雖然僅得，但他利用強大的「引力」為隊友創造空間，全場送出，完美串聯球隊進攻。活塞從開賽便一路領先，最終以22分之差輕鬆帶走勝利。反觀費城76人，今日在進攻端顯得孤掌難鳴。由於陣中兩大核心恩比德（Joel Embiid，右腹斜肌拉傷）與馬克西（Tyrese Maxey，右手手指受傷）皆因傷高掛免戰牌，加上喬治（Paul George）仍處於禁賽期間，76人完全失去抗衡能力。儘管替補出戰的新秀博尚（Marjon Beauchamp）砍下全隊最高的，佩恩（Cameron Payne）也貢獻，但在缺乏穩定核心導航的情況下，76人全場出現多次失誤，且無法有效執行防守，防線被活塞徹底撕裂。經此一役，活塞戰績來到，持續穩坐東區第一寶座，展現出強大的爭冠競爭力。而76人則在傷病困擾下掙扎，目前排名已滑落至東區第九。對於76人管理層而言，如何確保核心球員在季後賽前健康回歸，並提升板凳深度以應對突發狀況，將是迫在眉睫的難題。