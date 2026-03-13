我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊今（13）日在主場展現多點開花的進攻火力，憑藉明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）與新秀拉爾森（Pelle Larsson）的優異發揮，以112：105擊退密爾瓦基公鹿隊。這場勝利不僅讓熱火隊收下本賽季最長的7連勝，也進一步鞏固了他們在東區的季後賽席次。阿德巴約在昨日剛創下單場83分的歷史神蹟，今日雖然火力稍減，但全場仍貢獻21分，其中有12分集中在決勝第四節，展現球隊核心的價值。此役最大的驚喜莫過於後衛拉爾森，他轟下生涯新高的28分，並在比賽最後28秒時，接獲防守籃板後運球至前場投進致勝三分球。這記外線將領先擴大至6分，徹底粉碎了公鹿隊的逆轉希望。此外，雅庫喬尼斯（Kasparas Jakučionis）進帳18分，米切爾（Davion Mitchell）得到13分，而中鋒韋爾（Kel’el Ware）則在籃下狂抓13個籃板。公鹿隊方面，雖然當家球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂砍全場最高31分，且在比賽剩餘52秒時獲得一個無人防守的弧頂三分機會，可惜球彈框而出，錯失扳平戰局的良機。替補上陣的波提斯（Bobby Portis Jr.）貢獻19分，羅林斯（Ryan Rollins）則有16分及10助攻的雙十表現。公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後無奈表示，雖然此役是球隊自開幕戰以來首次沒有人列入傷兵名單，但開賽不久先發後衛迪恩（Ousmane Dieng）便因病離場，彷彿延續了球隊一整年運氣不佳的基調。公鹿隊目前在過去8場比賽中輸掉7場，戰績持續探底。