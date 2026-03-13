我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔自曝最愛口香糖品牌就是來自加拿大的PUR。（圖／PUR官網）

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）靠著經典賽好表現，加入中華隊不到10天成為全台球迷關注對象，不少球迷好奇他比賽中不斷在嚼的東西是什麼？稍早費仔經紀公司曝光原來是口香糖，且費仔還公開他最愛的口香糖品牌，是來自加拿大的高人氣健康無糖口香糖PUR，「沒有添加任何化學添加物，且味道也很不錯。」費仔還強調，這篇不是業配，而是分享自己的日常所愛。現役大聯盟球員費仔經典賽代表中華隊出戰，累積打擊率2成50、2轟、6分打點，面對韓國一戰敲出關鍵轟，成為中華隊隊史首度擊敗韓國最大功臣，費仔因而在台爆紅，個人IG突破20萬，老婆漢娜也靠亮眼外型受到注目。費仔經紀公司稍早發布影片，費仔在鏡頭前跟球迷解惑他平常比賽時最愛咬的口香糖品牌PUR，並強調這不是業配，「我聽說很多球迷有興趣想知道，我平常比賽喜歡咬的口香糖是哪一種，就是這個品牌，叫做PUR口香糖。成分沒有任何化學添加物，嘗起來味道也不錯，這就是我喜歡它的原因。」PUR口香糖（The PUR Company）是一款來自加拿大的高人氣健康無糖口香糖，主打100%木糖醇（Xylitol）代糖，不含阿斯巴甜、麩質、大豆與堅果，且符合純素與生酮飲食。其特色為口味天然、清新持久，常見口味包括薄荷、綠薄荷、肉桂、冬青，另外也有推出泡泡糖口味。費仔除了公開喜歡的口香糖品牌，日前於日本參戰經典賽期間，也因為提到時差與晚接午關係，習慣喝咖啡提振精神，因而接到咖啡品牌代言。