目前位居西區第7的太陽隊，在這次為期六場的客場征途開局順遂，繼週二擊敗密爾瓦基公鹿後再度告捷。

NBA鳳凰城太陽在客場展開客場之旅的第二戰，當家球星D.布克（Devin Booker）展現神乎其技的得分手段，全場狂砍43分，帶領球隊以123：108擊敗印第安那溜馬（Indiana Raptors）。這場勝利不僅讓太陽隊收下近期四連勝，也讓陷入低潮的溜馬隊苦吞11連敗。布克此役手感發燙，全場31投14中，其中三分球7投4中，更在罰球線上11投全中展現極度穩定的心理素質。除了進攻端輸出，布克還貢獻了7個籃板與5次助攻，他在首節就攻下15分，助隊在半場結束時取得67：61的領先。溜馬隊總教練R.卡萊爾（Rick Carlisle）賽前就公開稱讚布克具備「名人堂等級」的身手，並指出他在場上展現出的領導力已非往日可比。現年28歲的布克在NBA美國職籃（National Basketball Association）征戰10個賽季，已正式打破太陽隊史得分紀錄。除了布克的個人表演，後衛J.格林（Jalen Green）也繳出高效表現，全場23投14中砍下36分，兩人合力撐起球隊進攻體系。格林在場上頻頻利用速度撕裂對方防線，搭配R.歐尼爾（Royce O’Neale）在三分線外8投5中貢獻15分的冷箭火力，讓鳳凰城太陽在第四節始終維持兩位數的領先優勢。目前太陽隊本季已累積38勝，正式超越上個賽季的勝場總數，展現出強大的季後賽競爭力。印第安那溜馬今日由A.內姆哈德（Andrew Nembhard）領軍對抗，他帶傷上陣在半場就攻下23分，可惜下半場體能下滑未能延續火力。而透過交易從洛杉磯快艇加盟的禁區守護神I.祖巴茨（Ivica Zubac）今日迎來轉隊首秀，他自去年12月腳踝扭傷後首度重返NBA賽場，出賽16分鐘得到8分與6籃板。儘管有新援加入，但溜馬隊仍無法有效限制太陽隊的高效率進攻，持續在聯盟墊底掙扎。