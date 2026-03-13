我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸學森（圖）創立 Gogoro 時，粘文玲便成為他身邊最核心的創業班底與得力助手。（圖／翻攝自Gogoro Taiwan）

▲昔日陸學森（中）與廣大車主開心合影，如今卻因債務失聯，留下震驚的車主與錯愕的市場。（圖／翻攝自Gogoro Taiwan）

Gogoro 創辦人陸學森爆出積欠 1.5 億元鉅款失聯，遭潤泰企業集團總裁尹衍樑追討，引發商界譁然。隨著風波延燒，他身邊那位被外界與員工私下稱為「老闆娘」或「Ms. Nine」的神祕女總管——粘文玲（Becky），也跟著登上熱搜。這位非理工科班出身的女性，當初究竟是如何從一名秘書，搖身一變成為身價驚人的科技圈富豪？本文帶您一探究竟。綜合《鏡週刊》與《ETtoday財經雲》過往報導，粘文玲的經歷相當傳奇。靠著流利的外語與極強的辦事能力，她早期進入宏達電（HTC）工作，一路晉升為前執行長周永明身邊的「大秘書」與高管總管。2007 年，陸學森加入宏達電，做事要求完美的他，遇上了心思細膩的粘文玲。當陸學森決定離開宏達電創立 Gogoro 時，粘文玲便成為最核心的創業班底之一。據報導指出，粘文玲在 Gogoro 不僅是事業上的得力助手，更把陸學森的生活照顧得無微不至。從張羅訂機票、買便當，到叮囑喝水、限制愛吃冰淇淋的陸學森忌口，幾乎包辦了所有大小事。正因如此深厚的革命情感與絕對信任，讓她在公司內部擁有極高話語權，員工更取她姓氏「粘」的羅馬拼音（Nien）諧音，私下暱稱她為「Ms. Nine」，甚至將她視為真正的「老闆娘」。至於她驚人身價的由來，在 Gogoro 於 2022 年赴美上市時曾引發關注。當時媒體揭露，粘文玲的持股比例極高，甚至超越許多一級主管。對此，Gogoro 官方當時曾出面解釋，這是因為陸學森為了感謝並激勵對公司有重大貢獻的關鍵員工，自掏腰包將個人的「創始人股票」轉讓給她。靠著成為創辦人身邊「最不可或缺的重臣」，粘文玲從秘書一路躋身富豪之列。然而，這對昔日出雙入對的創業搭檔，如今卻雙雙捲入 1.5 億元的債務風波中行蹤成謎，不僅令人唏噓，也讓外界對他們的現況更加好奇。