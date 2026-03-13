我是廣告 請繼續往下閱讀

西區強權聖安東尼奧馬刺今（13）日在主場迎戰丹佛金塊，儘管馬刺在本賽季面對勝率超過五成的球隊勝率超過九成，展現出驚人的「強隊殺手」本色，但今日在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）因右腳踝痠痛缺陣的情況下，防線於下半場徹底失守。金塊在約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）的帶領下，於下半場轟下驚人的83分，最終馬刺以131：136惜敗，不僅無緣逆轉，也遺憾中斷了近期在主場的9連勝。本賽季馬刺防守效率高居聯盟前段，尤其在主場更是固若金湯。然而今日少了「法國怪物」文班亞馬在禁區的護框與牽制，馬刺防守體系在下半場宣告崩潰。金塊隊在易籃後找回準星，內外連線頻頻得手，單單下半場就灌進83分。雖然馬刺全隊進攻端表現不俗，全場砍下131分，但在防守端始終無法限制約基奇的組織與金塊外線火力的串聯。金塊當家中鋒約基奇今日再度展現MVP等級的統治力，狂砍的超狂大三元數據，徹底統治了缺乏文班亞馬的馬刺禁區。他的老搭檔莫瑞上半場手感冰冷僅攻下9分，然而易籃過後莫瑞強勢找回外線手感，全場轟下，兩人聯手在下半場帶動反擊高潮。馬刺方面則由雙衛領軍抗衡，後衛福克斯（De'Aaron Fox）穩定輸出貢獻，而潛力新秀卡斯爾（Stephon Castle）更是全場砍下，可惜在防守端無法遏制金塊的瘋狂進攻。此戰輸球後，馬刺原先亮眼的主場9連勝紀錄也正式畫下句點。值得一提的是，馬刺本賽季展現出極強的韌性，面對勝率超過五成的強隊時，勝率一度超過九成。但今日面對西區老經驗強權金塊，在缺少核心基石的情況下，馬刺即便戰至最後一刻，仍難以抵擋金塊的攻勢。由此可見，球隊在缺乏文班亞馬的情況下確實面臨挑戰，特別是在保護籃框以及鞏固籃板。未來文班亞馬何時能健康回歸，將成為馬刺能否在例行賽後段爭取西區龍頭的關鍵。