2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊「台灣隊長」陳傑憲日前於首戰對澳洲隊時，遇到觸身球擊中左手指骨折受傷，也立即進行診斷與初步治療。今（13）日上午母隊統一7-ELEVEN獅安排陳傑憲前往高雄長庚醫院進行詳細診斷及治療評估，經X光及電腦斷層掃描檢查，確認左手食指遠端指骨骨折，預計癒合時間為4至6週。期間需配戴保護固定護具，並可進行輕度專項訓練。球隊預計2週後安排回診追蹤骨頭癒合情況，才能進一步評估復健時程。陳傑憲首戰澳洲時，遭到澳洲隊投手奧洛林（J. O'Loughlin）的150公里火球砸到手指，經過檢查為左手食指遠端骨裂，後續的賽事報銷。當時他在「台日大戰」賽前受訪時，坦言很不甘心，也強調會去思考不能上場的情況下，如何用別種方法替球隊做出貢獻。經過1天的短暫休息，陳傑憲在「台捷大戰」、「台韓大戰」賽前都拿起球棒進行室外打擊練習，獲得全場掌聲。而中華隊教練團也看見陳傑憲的決心，在「台韓大戰」延長賽第10局將陳傑憲換上場代跑，陳傑憲不顧手指傷勢，用頭部滑壘，奮力攻佔三壘。最後陳傑憲靠著江坤宇的強迫取分，替中華隊攻下致勝分，助隊以5：4擊退韓國隊，亦是隊史首度在經典賽對韓的首勝，最終中華隊在預賽以2勝2敗、分組第4名的成績作收。陳傑憲返台後，今日由母隊安排前往高雄長庚醫院做詳細檢查、治療評估。經過X光及電腦斷層掃描檢查， 陳傑憲確認左手食指遠端指骨骨折，預計癒合時間為4至6週。期間需配戴保護固定護具，並可進行輕度專項訓練。球隊預計2週後安排 回診追蹤骨頭癒合情況，才能進一步評估復健時程。