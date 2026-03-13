我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊今（13）日在主場以112：105擊退密爾瓦基公鹿隊，豪取7連勝。昨日剛狂轟83分震驚全球的明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），今日表現回歸平穩，全場貢獻21分。然而，這前後兩場巨大的分數落差，竟意外讓他再度寫下NBA歷史上的一項「另類紀錄」。根據美媒《OptaSTATS》提供的數據分析，阿德巴約在過去三場比賽的得分分別為24分、83分、21分。這其中蘊含了兩項前所未見的NBA歷史紀錄：最大增幅從24分暴增至83分，單場59分的得分增幅為NBA歷史之最；最大跌幅從83分驟降至21分，單場62分的得分跌幅同樣創下NBA歷史紀錄。儘管今日投籃手感欠佳（20投6中），阿德巴約仍靠著穩健的罰球（13罰9中）守住21分8籃板的成績。阿德巴約昨日的83分神蹟在賽後引發部分輿論抨擊，認為其在垃圾時間仍刷分是不道德的行為。對此，阿德巴約今日賽後接受採訪時表現得相當坦蕩且霸氣。「對於場外的那些批評，若你們處在我的處境，對方教練全場安排我一對一單打、而不包夾我，這並非我的錯，我只是堅持嘗試得分。」阿德巴約直言：「如果你得了70分，而比賽還剩9分鐘，誰會主動要求教練把自己換下場？如果你離偉大如此之近，那正是追逐偉大的意義所在。」身為科比（Kobe Bryant）鐵粉的他更進一步表示：「我接近了他的紀錄，你認為我會怎麼做？我當然會嘗試打破它！我很確定，如果科比在比賽還剩9分鐘時已經拿到70分，他絕對不會說：『你知道嗎，我要把自己換下場。』說認真的。」阿德巴約強調，自己是憑實力站上罰球線，並呼籲批評者去看看比賽錄影，「我當時確實被犯規了」。