NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入白熱化階段，3月13日丹佛金塊背靠背作客聖安東尼奧馬刺的比賽，宛如一場戰術與天賦的極致博弈。在缺少核心文班亞馬（Victor Wembanyama）的情況下，馬刺一度建立起20分的巨大領先優勢，展現這支新生代勁旅攻防兩端的絕對實力。然而，比賽的最終結局卻是被逆轉，缺少了文班亞馬，馬刺在決勝時刻依然無法抵擋金塊的逆襲；而約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray），毫無疑問仍是當今NBA最強的雙人組。面對背靠背且剛在上一場剛打完休士頓火箭的金塊，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）祭出了出其不意的奇招。既然沒有文班亞馬的護框與牽制，馬刺索性擺出「死亡五小」的全外線陣容，透過鋒線群死纏爛打切割約基奇的傳球路線，並用瘋狂的三分雨懲罰金塊的聯防。上半場馬刺以快打慢，三分球27投11中。卡斯爾(Stephon Castle)乘風奔馳，全場繳出30分11籃板10助攻的大三元，宛如威斯布魯克（Russell Westbrook）與哈勒戴（Jrue Holiday）的綜合體；福克斯（De'Aaron Fox）也貢獻27分9助攻。這套陣容在順風時打得新鮮熱辣，徹底打亂了金塊的陣腳。然而，金塊之所以是冠軍級別的強權，在於他們具備聯盟頂級的球商與臨場應變能力。與灰狼那種強硬但有時不夠聰明的防守不同，金塊的防守或許不是最硬，但絕對是最狡猾且致命的。下半場金塊迅速變陣，以五小陣容回應馬刺。約基奇與穆雷開始瘋狂針對馬刺缺乏護框的弱點，並透過軟夾擊限制福克斯的單打。當比賽進入陣地戰的見招拆招階段，馬刺缺乏文班亞馬這道最終防線的劣勢便徹底暴露。進入關鍵第四節，比賽徹底淪為金塊雙人組的表演時間。約基奇再次展現統治級數據，狂轟31分20籃板12助攻的「超大號大三元」。這是他本季第26次大三元（穩居聯盟第一），更是生涯第190次，成為NBA史上第二位達成此里程碑的球員。而在約基奇強大的策應下，穆雷化身冷血殺手，全場砍下39分7助攻。他在末節連續命中高難度中投與關鍵三分，並在讀秒階段穩穩罰進奠定勝局的罰球，帶領球隊打出一波14：0的進攻狂潮，最終以136：131完成20分的大逆轉。這場比賽給了我們兩個明確的結論。第一，馬刺的年輕球員充滿熱情與潛力，但在逆風與高壓的決勝時刻，他們太需要文班亞馬在攻防兩端的保底能力，沒有「斑馬」的馬刺，終究難以跨越頂級強隊的高牆。第二，無論聯盟格局如何變化，只要比賽進入最後5分鐘的拉鋸戰，約基奇與穆雷的雙人搭配依舊是全聯盟最無解的戰術。他們用一場驚天逆轉，再次向世人宣告：NBA當世最強雙人組，依然在丹佛。