大谷翔平凡事以老婆為優先 回日本把真美子送回家再練球

真美子消失東京巨蛋原因公開 因「隱私」是大谷底線

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火正熱，日本隊一路晉級，讓傳奇人物大谷翔平連日成為焦點，特別是私下「凡事以老婆田中真美子為優先」的愛妻習慣！據日媒報導，這次WBC大谷帶著妻子與剛出生的女兒回日本，處處把家人擺在第一位，抵達日本後第一件事都不是去球隊報到，而是先把妻女送回家再說；東京巨蛋比賽結束後，受訪更直接說「想趕快回家睡覺」，讓不少球迷直呼：「果然把老婆擺第一！」此外，真美子這次神隱東京巨蛋的原因也曝光，因為日媒間有個不成文規定，就是「大谷翔平的隱私是禁忌」，若過度侵犯就會被封殺。根據《女性SEVEN》報導，本月WBC開戰前，大多數日本隊球員2月24日回到日本後，都直接飛往名古屋中部機場與球隊會合，大谷翔平卻選擇降落羽田機場，因為他要先把真美子、女兒和愛犬送回東京住處安頓好，之後才晚2天前往名古屋加入日本隊訓練。球界人士說，大谷做事向來有自己的一套節奏，但只要牽涉到家人，他幾乎都是先把家裡安排好，「家人優先」其他事情再慢慢來。真美子這次回日本，也是她產後第一次返國，整個行程相當低調，有目擊者看到她戴著眼鏡出現在東京都內的區公所，疑似是在東京巨蛋比賽開始前，先把需要辦理的行政手續處理好。也有消息指出，她在大谷東京住處招待祖父母，讓長輩第一次見到剛出生的孫女，也由於長期住在國外，回國需要處理的事情不少，因此她身邊還有保鑣陪同，一切保持低調進行。而在東京巨蛋周邊，幾乎也看不到真美子的身影，台灣觀眾觀賽都在熱議「真美子在哪？」根據日媒指出，體育記者之間流傳著一條不成文規定「大谷翔平的隱私是禁忌」，他的家人屬於高度保護對象，媒體不能主動接觸真美子本人，就連可能拍到她的觀眾席畫面也要盡量避開，如果違反規定，就會成為大谷翔平的黑名單，未來可能被禁止入場採訪，因此無論轉播畫面或媒體版面，都很少出現她的身影，而她並不是每場都會到東京巨蛋看球，就算到場也多半待在VIP包廂。此外，日本隊在東京巨蛋比賽期間包下附近高級飯店，大多數球員都住在那裡，只有大谷沒有入住，他每場比賽結束後都直接回到東京住處；模式和他在洛杉磯打球時幾乎一模一樣，比賽結束大約20分鐘就離開球場，迅速回家陪家人。這次WBC首戰結束後，他接受訪問時也笑說：「想趕快回去好好睡一覺，為明天做準備。」結果說完沒多久，人就已經離開東京巨蛋。大谷翔平在球場上像是開了外掛的超級球星，但在球界人士眼中，他能長期維持穩定表現的關鍵，就是把家人照顧好，從回國先把妻女送回家，到每場比賽結束就立刻回家報到，生活節奏幾乎都圍繞著家庭在轉，也讓不少人看完忍不住說，這位31歲的世界級球星，私下其實就只是個很愛老婆的男人而已。