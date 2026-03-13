我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年中職新球季將要點燃戰火，富邦悍將公布上半季7檔主題日，主場開幕系列戰「BLUEPOWER」在4/3（五）、4/4（六）登場，十年淬鍊、全面進化，一同迎接新一年度的開始！5/30（六）、5/31（日）「G!POP流行音樂節」在大巨蛋登場，最轟炸的音樂派對等你來同樂。另外今年新莊主場「外野熱區」全新登場，場場都有FubonAngels陪你應援!富邦悍將上半季27場新莊主場售票，將於3/17（二）12:30起開放家族會員優先購票，3/20（五）12:30起全面開賣！今年悍將主場新莊棒球場在休賽季期間再度優化，內野一般區座位全面更新，全新座椅提升觀賽舒適度，內野新增「B12、B13區」是近距離觀看悍將牛棚練習的最佳選擇區位，同時去年下半季試辦的外野應援收到熱烈迴響，本季「外野熱區」全新登場，將在外野新增應援舞台，場場都有Fubon Angels應援！（舞台設置於G8、G9區第四排前走道，因應新增舞台，G7-G10為外野熱區，採對號座方式販售；本年度起內外野票券皆不互通，購買內野票券者將無法進入外野區域，購買外野票券者亦無法進入內野席）富邦悍將主場開幕戰正式登場!今年以「BLUE POWER」為主題，宣告悍將十週年全新啟動。十年淬鍊、全面進化，從場上戰力到場下應援氣勢全面升級，眾所期待的FubonAngels全員到齊迎接開幕戰，用熱情舞力引爆全場，與家人們一起迎接十週年嶄新篇章!主題日推出限量「十週年應援T-Shirt」，以悍將十週年LOGO為核心設計，凡購買內野全區門票即可獲得一件。4/3贈送「力量寶藍款」、4/4贈送「沉穩藏青款」，兩天限定、兩款收藏。同時進場加贈「悍將特刊」，收錄球隊成長決心與Fubon Angels陣容介紹等內容，帶你完整掌握十週年亮點！有些身影，陪我們走過青春;有些背號，早已刻在心裡。林哲瑄去年季末宣告引退，今年，我們把最盛大的掌聲留在這裡，「ONE FOR ALL」不只是口號，而是他始終為團隊而戰的信念。4/5生涯最終戰，讓我們再一次為他的奔跑與守備吶喊；4/6引退儀式，細數那些為悍將奮不顧身的時刻。場外特別規劃實戰裝備與珍貴展品展示，重溫屬於哲瑄的榮耀篇章。最後一次並肩作戰，一起把感謝化成全場最溫柔、也最震撼的應援。可愛爆擊!悍將攜手超萌人氣角色罐頭豬LULU，把主場變成大型開心樂園，大人小孩一起《Lu來Lu快樂》，打造萌度滿分拍照區、互動體驗與限定聯名好禮，讓大小朋友邊看球邊放電。LULU豬還會驚喜現身和大家互動，笑聲保證從場內一路Lu到場外!帶著家人、牽著小手，一起來悍將主場收集滿滿的笑臉與回憶吧!浪漫出擊！5/9（六）、5/10（日）「LOVING CUPID 愛戀邱比特」主題日在新莊主場甜蜜登場，六位悍將球員化身邱比特，為進場球迷施展浪漫戀愛魔力，現場參與互動遊戲還有機會獲得邱比特限定好禮!無論你是單身出擊、好友同行，還是和另一半甜蜜應援，都邀請你一起讓心動在主場發生，一起應援這場甜度爆表的浪漫派對!球場一秒變身熱鬧夜市!「迺夜市呷好味」主題日將最具代表性的台味文化搬進場內，打造專屬球迷的美食派對!現場更設有夜市人氣攤位遊戲，重現熟悉又歡樂的逛攤氛圍，讓大小朋友都能盡情同樂。這一夜，不只為悍將應援，更要大啖美食、暢玩遊戲，感受最熱血又最接地氣的台味棒球盛典！準備好讓音浪與應援聲同時引爆臺北大巨蛋了嗎?悍將年度主題日「G!POP 流行音樂節」今年以「韓流音浪」為主軸，打造棒球與韓流舞台交織的感官盛典！5/30將由近期話題度爆表、以青春能量席捲各大舞台的「女子搖滾樂團」，以及擁有「夏日女王」之稱的韓流實力歌姬帶來震撼演出；5/31則迎來出道多年、擄獲無數樂迷的韓國「人氣搖滾樂團」壓軸登場。讓球場化身萬人音樂派對，這個週末一起進場嗨翻大巨蛋！街頭能量席捲新莊棒球場！6/13（六）、6/14（日）富邦悍將攜手熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」將街頭魂進駐新莊城堡，打造潮流與跳脫框架的風格態度！日本IP創作者暨創意總監SHIBACHAN也將首次來到球場與粉絲互動，更將推出限定聯名周邊與互動拍照場景，一起進場展現自由滑行的街頭態度吧!富邦悍將上半季27場新莊主場賽事門票，將於3/17（二）起依序開放家族會員於「富邦悍將售票網、富邦悍將售票APP」優先購票，3/20（五）12:30起於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣，大巨蛋主場賽事，將另行公告售票資訊，球迷朋友敬請期待。