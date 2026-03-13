我是廣告 請繼續往下閱讀

於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季期間從巨人交易到休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，在幾周前到達太空人春訓基地的鄧愷威，收到太空人教練團準備的詳細簡報，這是旅美生涯中從未收到過的，令他印象非常深刻。而在本季春訓三次後援登板，累計5.2局投球、送出四次三振、失掉兩分自責分，將於明日首次穿上太空人球衣先發登板。在鄧愷威抵達春訓基地不久，太空人教練團就為他準備了一份簡報，包含了完整的數據與圖表，向他說明本季如何提升表現，其中內容都與如何更有效運用他手中的五種球路有關，這是過往他效力的球隊從未做過的事情，也令他直呼：「那真的讓我印象非常深刻。」在春訓三次後援登板後，將於明日首次先發出戰紅雀隊，太空人總教練喬·艾斯帕達（Josue Espada）表示：「希望看見鄧愷威能在現在的基礎上持續進步，拉長他的局數，讓他面對2輪打線，觀察他的用球數超過35至40球之後的表現。」艾斯帕達也稱讚鄧愷威的橫掃球（Sweeper）製造打者揮空的能力，「不論面對左打或右打，他都能投出三振。而如果能拿到三振，那這球就有競爭力。」目前太空人正在考慮是否使用六人先發輪值，包含王牌布朗（Hunter Brown）、日本好手今井達也、哈維爾（Cristian Javier）、伯羅斯（Mike Burrows）、阿里格蒂（Spencer Arrighetti）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）都在競爭名單，鄧愷威則處與邊緣，對此鄧愷威表示：「雖然自己更傾向先發登板，但若是球隊有需要，也願意擔任後援角色，目標是幫助球隊贏球。」