南韓人氣女團TWICE將於2026年3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，3場演出近10萬張門票先前全數完售，主辦單位Live Nation Taiwan理想國今（13）日無預警宣布加賣，晚間6點於tixCraft拓元售票系統以實名制全面開賣，一人限購2張，不少先前沒搶到票的ONCE準時上線後真的撿到票，順利買到3月20日5800元門票2張；另一邊，為了迎接TWICE首次在台北開唱，台北官方快閃店也同步公開最新資訊，將從3月14日至23日於華山1914文創園區登場，限量周邊也正式開賣。
TWICE大巨蛋演唱會宣布加賣門票 每個價位都有！
主辦單位Live Nation Taiwan 理想國稍早突然發文：「TWICE 360度限量加開！拓元售票實名制六點開賣！」要粉絲把握機會，「拓元售票系統『實名制』全面開賣！關於視線遮蔽區，請務必至拓元售票頁面查看，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票，現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位，感謝體諒。」確定TWICE三天的大巨蛋演唱會門票通通都還買得到！
許多之前沒搶到票的ONCE粉絲們看到消息超驚喜，6點準時進到tixCraft拓元售票系統搶票，不同於之前點進售票頁面後直接當機轉圈圈，今晚直呼網路超順利，立刻買到2張3月20日的5800元位置，開心大喊：「超順超絲滑！有夠好買！」
TWICE限時限量快閃店來了 3月14日華山登場
為了慶祝TWICE來台開唱，台北官方快閃店將於3月14日至23日在華山1914文創園區登場，今日官方正式公開台北場專屬重點，包含首度亮相的台北城市限定款T-shirt，提供黑、白兩色供粉絲選購，現場還同步推出先前高雄場沒有的周邊品項，如吊飾、球衣及地毯。
展區規劃方面，一進門即設有專屬燈飾打卡點，店內更展出成員親筆簽名的球衣，讓粉絲近距離欣賞真跡。本次活動採線上實名制預約入場，預約成功者方可進入裝置打卡區並購買限量商品。
📌TWICE華山1914快閃店資訊：
活動地點：華⼭1914⽂化創意產業園區中4A館
營業時間：2026年3月14日（六） - 2026年3月23日（一）早上11點 – 晚上9點
線上實名制預約時間： 2026年3月8日（日）早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
●所有商品皆為限量供應
●官⽅快閃店現場恕不開放未預約之排隊，採全場實名制入場，同時官⽅快閃店販售與裝置打卡區綁定，僅有在拓元售票預約成功者，攜實體票券才能購買官⽅快閃店商品及進入裝置打卡區，⼀⼈⼀票⼀證入場，並務必攜帶與實名票券姓名相符之本⼈有效附照片實體證件正本，以免影響入場權益
我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位Live Nation Taiwan 理想國稍早突然發文：「TWICE 360度限量加開！拓元售票實名制六點開賣！」要粉絲把握機會，「拓元售票系統『實名制』全面開賣！關於視線遮蔽區，請務必至拓元售票頁面查看，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票，現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位，感謝體諒。」確定TWICE三天的大巨蛋演唱會門票通通都還買得到！
許多之前沒搶到票的ONCE粉絲們看到消息超驚喜，6點準時進到tixCraft拓元售票系統搶票，不同於之前點進售票頁面後直接當機轉圈圈，今晚直呼網路超順利，立刻買到2張3月20日的5800元位置，開心大喊：「超順超絲滑！有夠好買！」
TWICE限時限量快閃店來了 3月14日華山登場
為了慶祝TWICE來台開唱，台北官方快閃店將於3月14日至23日在華山1914文創園區登場，今日官方正式公開台北場專屬重點，包含首度亮相的台北城市限定款T-shirt，提供黑、白兩色供粉絲選購，現場還同步推出先前高雄場沒有的周邊品項，如吊飾、球衣及地毯。
展區規劃方面，一進門即設有專屬燈飾打卡點，店內更展出成員親筆簽名的球衣，讓粉絲近距離欣賞真跡。本次活動採線上實名制預約入場，預約成功者方可進入裝置打卡區並購買限量商品。
📌TWICE華山1914快閃店資訊：
活動地點：華⼭1914⽂化創意產業園區中4A館
營業時間：2026年3月14日（六） - 2026年3月23日（一）早上11點 – 晚上9點
線上實名制預約時間： 2026年3月8日（日）早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
●所有商品皆為限量供應
●官⽅快閃店現場恕不開放未預約之排隊，採全場實名制入場，同時官⽅快閃店販售與裝置打卡區綁定，僅有在拓元售票預約成功者，攜實體票券才能購買官⽅快閃店商品及進入裝置打卡區，⼀⼈⼀票⼀證入場，並務必攜帶與實名票券姓名相符之本⼈有效附照片實體證件正本，以免影響入場權益