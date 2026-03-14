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飲食不當外＋睡不好 醫：任何減肥努力都可能事倍功半

現代人節奏緊促、壓力如影隨形。醫師指出，許多人不是不想睡覺，而是長期壓力導致生理系統「無法關機」，血糖和體重也被拖累。研究顯示，高度倦怠的人出現肥胖的風險甚至比低倦怠者高出40%。一名男性科技業主管半年內體重增加12公斤，加上打呼、白天疲倦而就醫，檢查發現有中度脂肪肝，透過飲食、睡眠調整，成功逆轉。內科暨減重專科醫師陳威龍指出，所謂「燃燒殆盡症候群（Burnout Syndrome）」是指長期處於高壓與情緒耗損環境，產生的身心竭盡狀態，包括情緒耗竭、對工作產生抽離感與成就感低落。這類疲勞不只停留在心理層面，更可能透過影響神經內分泌與壓力調節系統，干擾睡眠與代謝。陳威龍分享，一名42歲男性科技業主管因半年內體重增加12公斤，健檢發現空腹血糖達110 mg/dL，已落在糖尿病前期警戒值，加上打呼惡化、白天疲倦而前來就診。超音波檢查明顯有中度脂肪肝，血液檢測發現胰島素阻抗、空腹血糖、三酸甘油酯和尿酸都偏高。因此，陳威龍說，患者先調整飲食，包括戒除宵夜並減少高度加工食物、停止睡前使用3C產品以建立良好睡眠環境，並配合漸進式運動，3個月內，體重下降10公斤，空腹血糖降至95 mg/dL，脂肪肝也逆轉為輕度，精神與睡眠品質都有明顯改善。陳威龍分享，發表於 《Scientific Reports》 的追蹤研究，針對數百名護理人員進行半年觀察，發現職場中的心理壓力來源，如孤獨感，不一定會直接讓人垮掉，但卻會明顯提高失眠風險。換言之，很多時候不是壓力本身擊倒人，而是壓力先破壞睡眠，再由睡眠失衡拖垮整體身心。其他研究也顯示，失眠者可能會使經歷職場倦怠（Job Burnout）風險增加2.5倍以上。在這種情況下，大腦會更傾向用高熱量食物當作快速補償來源，讓體重控制變得更加困難。陳威龍說，另一項刊登在《 AIMS Public Health》、針對西班牙勞動人口的大型研究，依倦怠程度分為低、中、高三組，並搭配多項體脂與代謝指標進行分析。結果發現，高倦怠族群不僅肥胖比例明顯較高，脂肪更容易集中在內臟區域，與較高的心血管與代謝疾病風險相關。其中又以女性、年長員工，以及社會資源較少的族群，更容易同時承受倦怠與肥胖的雙重壓力。陳威龍表示，研究也提出，只要維持規律運動，並採取較均衡的飲食型態，例如地中海飲食，能有助於緩衝壓力對肥胖風險的負面影響。也就是說，在壓力與睡眠雙雙失衡情況下，生活習慣握有一定「煞車權」。陳威龍提醒，臨床上許多代謝異常案例，除了飲食不當外，也同時患有睡眠破碎問題。當身體無法獲得修復，任何減肥努力都可能事倍功半。睡眠不只是休息，更是穩定荷爾蒙、守護代謝健康的基礎。陳威龍建議，若出現難入睡、多夢、白天倦怠且伴隨體重上升、血糖波動，及早求助專業醫療評估。